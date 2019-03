DEL-Playoffs: Augsburger Panther kurz vor Halbfinal-Einzug

Die Augsburger Panther stehen in der Viertelfinal-Serie der DEL-Playoffs kurz vorm Weiterkommen. Derzeit steht es gegen die Düsseldorfer EG 3:2 – die Augsburger haben also knapp die Nase vorn.

Siegtreffer erst in der Verlängerung

Im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion endete die Zitterpartie erst in der Verlängerung, in der die Panther am Ende 4:3 gewannen. Erst kurz vor Ende des letzten Drittels der regulären Spielzeit erzielten die Panther den Ausgleich, in der Verlängerung gelang ihnen dann der Siegtreffer.

Auswärtsspiel in Düsseldorf könnte Entscheidung bringen

Laut Reglement müssen in den Playoffs vier von sieben Spielen gewonnen werden, um ins Halbfinale einzuziehen. Den Panthern fehlt noch ein Sieg gegen Düsseldorf. Das nächste Auswärtsspiel am Freitag könnte als entscheidend sein und die Panther könnten ins Halbfinale der DEL-Playoffs einziehen.