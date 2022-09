Nach zehn Gegentoren: SSV Jahn will gegen Holstein Kiel punkten

"Den Kopf nicht verlieren, den Blick nach vorne", ist für Jahntrainer Mersad Selimbegovic das Gebot der Stunde. Der SSV Jahn will am Samstag zu Hause gegen Holstein Kiel wieder ein anderes Gesicht zeigen.

Keine Krise - dafür schwierige Phase

Nach der 0:6 Niederlage zu Hause gegen Karlsruhe und dem 0:4 bei Fortuna Düsseldorf hofft Trainer Mersad Selimbegovic mit seiner Mannschaft den Schalter umlegen zu können. Von einer Krise spricht er nicht. Es ist eine schwierige Phase, mit der man aber in dieser Liga rechnen muss, betont der Jahn-Trainer. Was nicht mehr passieren darf ist, dass so schnell das zweite Gegentor fällt, wenn mal eins kassiert hat, wie in Düsseldorf. Man kann in der Liga immer ein Gegentor bekommen, gegen jeden Gegner, aber dann kann man nicht sagen: Das wars, betont der Jahntrainer in der routinemäßigen Spieltags-Pressekonferenz.

Phase brechen: "Irgendwer muss wieder ein Tor schießen"

Vor allem muss der Jahn endlich wieder ein Tor schießen, so Mersad Selimbegovic, denn in den letzten vier Spielen hat der Jahn kein einziges Tor mehr erzielt. Eine Phase wie die jetzige muss man brechen, dazu muss irgendwer wieder ein Tor schießen und ein Spiel gewinnen, je früher, desto besser, so Mersad Selimbegovic.

Idrizi dabei - Guwara und Schönfelder raus

Vielleicht kann am Samstag schon Blendi Idrizi helfen, ein Offensivspieler der auf Leihbasis vom Bundesligisten Schalke 04 in dieser Woche verpflichtet wurde. Idrizi war bei Schalke voll im Training und ist topfit, betont Selimbegovic. Länger ausfallen wird Leon Guwara, der sich in Düsseldorf verletzt hat und am Mittwoch operiert worden ist. Er ist jetzt neben dem ebenfalls verletzten Oscar Schönfelder, der vom SV Werder Bremen als Leihspieler gekommen ist, der zweite Spieler, auf den der Jahn langfristig verzichten muss.

Schwierige Begegnung mit Holstein Kiel erwartet

Die Begegnung mit Holstein Kiel wird sicher schwierig. Kiel hat die Mannschaft in den letzten Jahren immer gezielt ergänzt und ist auch schon am Aufstieg in die Bundesliga vorbeigeschrammt. Zwar haben die Kieler in dieser Saison gegen Paderborn auch schon sieben Gegentore kassiert, aber dann zu Hause gegen Sandhausen 1:0 gewonnen.