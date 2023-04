Nach Wirbel um Mané ist die Luft in der Mannschaft wieder rein

Thomas Tuchel hat sich seinen Start bei den Münchnern sicher nicht so spannungsgeladen vorgestellt. Nach dem Aus im Pokal und dem drohenden Ausscheiden in der Champions League ist die Lage an der Säbenerstraße vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim angespannt.

Denn rund um die verkorkste Titeljagd liegen nun auch noch bei einigen Spielern die Nerven blank: Nach dem Pokal-Aus hatte erst Youngster Jamal Musiala und im Ligaduell gegen Freiburg dann Joshua Kimmich die Fan-Gemüter erhitzt und für Gesprächsstoff gesorgt. Im Champions-League-Hinspiel legte dann Sadio Mané mit einem handfesten Kabinen-Zoff nach.

Kabinen-Zoff ist "abgehandelt"

Mané wurde für das Spiel gegen Hoffenheim suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt. "Das ist damit abgehandelt", sagt Tuchel. "Es hat uns natürlich beschäftigt". Er habe es zwar nicht selbst miterlebt, aber danach mit allen Beteiligten mit den Spielern und auch mit dem Staff gesprochen.

"Das war auch notwendig", so Tuchel, weil es auch ein eklatanter Vorfall gewesen sei, der klar geklärt werden musste. "Jeder macht mal einen Fehler". Aber: "Es ist vorbildlich, wie er damit umgeht. Er hat einen Fehler gemacht, aber er, Leroy Sané und die gesamte Mannschaft haben sich im Umgang damit vorbildlich verhalten.“

Reinigende Wirkung der Aussprache

Tuchel ist überzeugt: "Damit haben wir die Luft auch so rein gemacht, dass man wieder positiv miteinander trainieren kann." Im Training sei danach wieder eine energiegeladene Energie zu spüren gewesen, führte der Coach weiter aus.

Für Mané würde Tuchel auch weiter die Hand ins Feuer legen: "Ich bin sein erster Anwalt und sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn sehr lange und kenne ihn nur als absoluten Vollprofi", der sich nie habe etwas zu schulden kommen lassen. "Er hat mein absolutes Vertrauen", unterstrich Tuchel, für den es wichtig war, dass Mané nach dem Vorfall "direkt im Training wieder dabei war, das war auch den Spielern wichtig.“

Tuchel: Nach außen unruhiger, als es intern ist

Tuchel will die Vorgänge nicht überbewerten und glaubt nach "außen scheint es deutlich unruhiger, als es intern ist. Selbst wenn wir so einen Vorfall hatten, die Stimmung intern ist sehr offen, sehr warmherzig mir gegenüber." Der FC Bayern sei für ihn ein hochprofessioneller und sehr ruhiger Club intern, mit guten Kommunikationsprozessen und klaren Verantwortlichkeiten.