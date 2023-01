Nach verschobenem Jubiläum: Bamberg ehrt Aufstiegshelden

"Die ersten Sektkorken flogen bereits nach Abpfiff auf dem Spielfeld": So wird einer der "wichtigsten Knotenpunkte" in der langen Bamberger Basketballgeschichte auf der Website von Brose Bamberg beschrieben. Nach dem Sieg gegen den BC Darmstadt schaffte der damals noch unter dem Namen 1. FC 01 Bamberg angetretene Verein in der Saison 1969/70 erstmals den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga.

Heute, 53 Jahre später, werden die damaligen Spieler erneut gefeiert. Insgesamt sieben Akteure aus der Aufstiegsmannschaft tragen sich am Nachmittag im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Bamberg ein, teilte der Pressespreicher von Brose Bamberg, Thorsten Vogt, auf BR-Nachfrage mit.

Bambergs Basketballer: Ein Abstieg, viele Titel

Nach dem Termin im Rathaus steht für die ehemaligen Spieler ein Besuch des heutigen Geländes der Bundespolizei an. Dort trug der Klub in der John-F.-Kennedy-Halle einst seine Heimspiele aus, auch in der Aufstiegssaison. Die Halle habe sicherlich einen großen Anteil an den Erfolgen der Anfangszeit, ist sich Vogt sicher. Seit dem Aufstieg ist der Klub übrigens nur einmal abgestiegen. Nach drei Jahren in der 2. Bundesliga gelang den Bambergern 1982 die Rückkehr in die höchste Spielklasse des deutschen Basketballs.

Mit dem Aufstieg unter dem damaligen Trainer Werner Hartmann sei in Bamberg auch der Grundstein für viele spätere Erfolge gelegt worden, heißt es in der Chronologie des Klubs weiter. 1992 gelang den Bambergern mit dem Pokalsieg der erste nationale Titel. Zwischen 2005 und 2017 holten die Oberfranken zudem insgesamt neun deutsche Meisterschaften.

Choreographie für die Aufstiegshelden von 1970 geplant

Als Abschluss des Tages steht für die geladenen Ehrengäste am Abend das Heimspiel von Brose Bamberg auf dem Programm. Nach einer kurzen Krise scheint sich die aktuelle Mannschaft mit zuletzt zwei Siegen in Folge und Platz 11 in der Tabelle wieder gefangen zu haben. Abgesehen davon: Zumindest vor dem heutigen Spiel gegen die EWE Baskets Oldenburg soll nicht nur die aktuelle sportliche Situation im Fokus stehen: In einem der Fanblöcke ist eine eigens für die Aufstiegsmannschaft konzipierte Choreographie geplant.

Neben dem damaligen Kapitän Wolfgang Reichmann haben auch folgende Aufstiegshelden ihren Besuch angekündigt: Peter Müller, Rudolf Lorber, Pablo Hartmann, Gerhard Burkard, Gerhard Brand und Helmut Hempfling.