Nach vergebenem Elfmeter: Augsburg spielt 1:1 gegen Köln

Im richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga trennten sich der FC Augsburg mit einem 1:1-Unentschieden vom 1. FC Köln. Weder Augsburg noch Köln können hier offensiv überzeugen. Mehr als die komplette zweite Hälfte spielten beide Teams nur mit zehn Mann, weil sowohl Rafael Czichon (39.) als auch André Hahn (44.) eine Gelb-Rote Karte sahen. Die Fuggerstädter zeigten sich selbstbewusst und lagen lange in Führung. Allerdings ließen sie den FC Köln in der 2. Halbzeit erstarken und mussten kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 durch Jhon Cordoba (86.) in Kauf nehmen.

Hahn vergibt Elfmeter, beide Teams sehen Gelb-Rot

Beide Mannschaften starteten hektisch in die Begegnung. Schon in der siebten Minute ergab sich für die Augsburger die Chance, in Führung zu gehen. Nach einem Foul von Rafael Czichos an Florian Niederlechner entschied der Schiedsrichter völlig korrekt für Elfmeter. Doch André Hahn platzierte den Strafstoß schlecht und spielte dem Kölner Torhüter Timo Horn den Ball förmlich in die Arme.

In der hitzigen Partie, die von vielen Fouls und Gelben Karten geprägt war, hielten die Fans in der 39. Minute erstmals die Luft an. Ismail Jakobs spielte einen zu scharfen Pass auf Rafael Czichos, der den Ball an Niederlechner verlor und sich dann nur noch per Foul retten konnte. Schiedsrichter Tobias Stieler gab Geld-Rot, was die Unterzahl für den 1. FC Köln bedeutete.