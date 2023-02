Nach Upamecano-Rot: FC Bayern verliert in Gladbach

Es war die 8. Spielminute, in der sich der Verlauf dieses Nachmittags für den FC Bayern entscheidend änderte. Nach einem steilen Pass aus der Gladbacher Hälfte gingen Bayern-Verteidiger Upamecano und Allasane Plea ins Laufduell. Kurz vor dem Strafraum fiel Plea. Schiedsrichter Tobias Welz pfiff - Rote Karte. Upamecano hatte Plea leicht an der Schulter gezogen. Minutenlang wird diskutiert, der VAR überprüft die Entscheidung, aber es bleibt dabei: Rote Karte für Upamecano wegen einer Notbremse.

Bayern-Defensive wirkt überfordert

Nur eine Minute später gab es Freistoß für die Borussia an der rechten Außenlinie auf Strafraumhöhe. Alphonso Davies hatte den Ball mit der Hand gespielt. Hofmann schoss den Freistoß flach an die Strafraumkante und der völlig freistehende Stindl nahm den Ball direkt und traf flach rechts unten ins Tor.

Bayern wirkte in der Folge des einfachen Gegentors von der Rolle. Trainer Nagelsmann reagierte und brachte Cancelo für Müller. Aber auch in der Folge kam Mönchengladbach immer wieder gefährlich durch schnelle Konter vors Tor. Die Rote Karte für Upamecano schien die Defensive enorm zu destabilisieren.

Kurze Hoffnung durch Choupo-Mouting

Zehn Minuten vor der Pause keimte beim FC Bayern wieder Hoffnung auf. Alphonso Davies setzte sich auf dem linken Flügel stark durch und spielte den Ball auf Strafraumhöhe scharf in die Mitte. Dort wartete Choupo-Mouting und machte seinen achten Treffer in der laufenden Saison.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich schlecht für die Münchner wie die erste. Ein Pass in die Tiefe auf Plea reichte in der 55. Minute aus, um die Bayern-Defensive wieder auszuhebeln. Zwei Gladbacher standen in der Mitte frei, Plea fand Hofmann und der netzte zur erneuten Führung ein. Nagelsmann tobte auf der Bayern-Bank.

Ein Gladbacher Konter nach dem anderen

Der FC Bayern erhöhte nach einer Stunde den Druck, kam aber kaum gefährlich vors Tor. Die größte Bayern-Chance zum Ausgleich hatte Winterneuzugang Joao Cancelo, als er von der Strafraumkante das Außennetz traf.

Gleichzeitig offenbarten sich durch das Anrennen aber immer wieder große Lücken in der Bayern-Defensive. So traf etwa Bensebaini nach einem Konter nur die Latte. Ein weiterer Gladbacher Konter führte zum 3:1 in der 83. Minute durch Marcus Thuram.

Tel macht die Nachspielzeit nochmal heiß

Aber die Partie war noch nicht entschieden. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Nachwuchshoffnung Mathys Tel nach Vorarbeit von Alphonso Davies zum 2:3-Anschluss. Eineinhalb Minuten musste Mönchengladbach noch zittern, aber die Bayern kommen nicht mehr entscheidend vors Tor.

Ein Platzverweis sorgt also für neue Spannung im Meisterschaftskampf. Gewinnt Union Berlin am Sonntag gegen den Tabellenletzten Schalke 04, ist der FC Bayern die Tabellenführung los.