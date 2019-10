Nach Torwartdebatte: DFB-Verhältnis zum FC Bayern nicht getrübt

Bierhoff schätzt die Kooperation mit dem amtierenden deutschen Meister, "weil wir voneinander profitieren und aufeinander angewiesen sind". Sicherlich gebe es vereinzelt einmal Konfliktpunkte, doch auch die jüngste Torwartdebatte habe das Verhältnis zwischen den Verantwortlichen des DFB und dem FC Bayern nicht nachhaltig getrübt. Kürzlich hatte eine Diskussion um die Stammbesetzung des deutschen Tores für Aufregung gesorgt. Bayern-Präsident Uli Hoeneß verteidigte Manuel Neuer, die bisherige Nummer eins im deutschen Tor, und drohte bei einer Umbesetzung durch Marc-André ter Stegen mit dem Boykott der Nationalmannschaft.

Auch von Löw keine "Provokation"

Ferner sei die Stellungnahme von Bundestrainer Joachim Löw zum Verbleib von Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und Timo Werner (RB Leipzig) nicht als Provokation in Richtung der Münchner gemeint gewesen. In dem Wissen, dass Bayern um die beiden jungen Nationalspieler geworben hatte, bewertete Löw positiv, dass beide vorerst in ihren Vereinen bleiben werden.

Es geht weniger darum, dass einer zu Bayern geht, sondern um die Entwicklung der Spieler. Da sind wir wirklich froh, dass sie auch international Erfahrung in der Champions League sammeln und dazulernen, weil sie auch dazulernen müssen. Wenn du zu einem Großverein gehst, dann bist du einer von vielen. Oliver Bierhoff

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Sonntag in der EM-Qualifikation auf Estland. B5 aktuell berichtet ab 20.45 live und in Ausschnitten.