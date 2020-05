Nach Suspendierung: Daniel Abt bedauert "Riesenfehler"

10.000 Euro Strafe an gemeinnützige Organisation

Die Strafe über 10.000 Euro habe der zweimalige Sieger eines WM-Laufs der elektrischen Serie "direkt beglichen". Das Geld sei den Allgäuer Werkstätten zu Gute gekommen, einer Einrichtung, die dafür sorgt, dass behinderte Menschen mobil sind.

Dankende Worte an Audi

Der Rauswurf bei Audi sei "ein Schmerz, den ich in dieser Form noch nie in meinem Leben erfahren habe", so Abt. Dass er drei Jahre Audi-Werksfahrer war, sei "eine absolute Ehre" gewesen. Zum Schluss des Videos bedankte sich Abt für die sechs schönen Jahre, in denen er gereift sei. Zwar fühle er sich, als wenn er tiefer nicht fallen könne, "aber ich werde wieder aufstehen".