Nach Supercup-Gewinn: Wird Nagelsmann nun zum "Titelhamster"?

Ist der Kader für weitere Titel stark genug?

Erster Sieg, erster Titel für den FC Bayern - und was kommt jetzt? Wird es wieder eine langweilige Saison, in der am Ende der Deutsche Meister erneut FC Bayern heißt? Es wäre der zehnte Meistertitel in Folge für die erfolgsverwöhnten Bayern. "Dieser Titel ist erst der Anfang, wir haben noch viel vor", schrieb der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn bei Twitter.

Hätten die Bayern verloren, wären die Bayern-Bosse sicher noch einmal schnell auf dem Transfermarkt aktiv geworden, stellt BR24 Sport-Reporter Taufig Khalil fest. Doch mit dem Sieg "wird jetzt diskutiert werden, ob dieser Kader nicht doch reicht."

Bislang hielt sich der Rekordmeister mit Neuverpflichtungen zurück. Dayot Upamecano und Omar Richards sind bisher die einzigen Neuzugänge. Reicht das nach den Abgängen von David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez? "Von der Startelf her sind die Bayern besser als alle anderen Vereine in der Bundesliga, allerdings fehlt es in der Breite auf Top-Niveau, da müsse noch mal nachgelegt werden," glaubt Khalil.