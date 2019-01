Nach Sturz im Riesenslalom: Drei Wochen Pause für Luitz

Stefan Luitz war im zweiten Durchgang des Riesenslaloms von Adelboden nach wenigen Toren gestürzt und zog sich dabei eine Schulterluxation zu. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) nun mitteilte, hat Luitz darüber hinaus keine schwereren Verletzungen davongetragen. Der 26-Jährige muss drei Wochen pausieren.

Zur WM wohl fit

Der Allgäuer verpasst die Slaloms in Wengen am Sonntag (20.01.) sowie in Kitzbühel (27.01) und Schladming (29. 01.). Ob der Skirennläufer beim Heim-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen wird, ist noch offen. Beim WM-Riesenslalom (15.02.) in der schwedischen Provinz Are wird der Allgäuer wohl fit sein. "Da hatte ich wohl noch Glück im Unglück. Jetzt konzentriere ich mich auf die Reha und hoffe, möglichst schnell wieder Rennen fahren zu können", erklärte Luitz. Nach dem Kreuzbandriss von Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen ist er eine der Medaillenhoffnungen des DSV.