Nach Streit um Startrecht: Schweinfurt fordert Schalke

Bei Schalke "hängen die Köpfe"

Diesmal sind die Aussichten sicher besser. Schalke ist angeschlagen: "Bei uns hängen die Köpfe", sagte S04-Trainer Manuel Baum nach dem vergangenen Spiel. Dagegen wittern die Schweinfurter ihre Chance. "In unserer WhatsApp-Gruppe ging der eine oder andere Spruch und Witz rum", berichtete der Schweinfurter Torhüter Zwick.

Schweinfurt mit eigenen Problemen

Dabei plagen den fränkischen Traditionsverein genügend eigene Sorgen: Er hängt angesichts des Hickhacks in der Regionalliga Bayern immer noch in der verlängerten Saison 2019/20 fest. Der SV Schalding-Heining hatte zuletzt auf der Anreise nach Schweinfurt einen Verkehrsunfall, das Spiel gegen den FC Memmingen fiel auch aus. Am Montag sollte im Bayerischen Fußball-Verband die Entscheidung über ein pandemiebedingtes Vorziehen der Winterpause fallen.

In all dem Chaos richtet sich Schweinfurt an dem Schalke-Spiel auf. "Wir müssen mit wahnsinnigem Mut auftreten", meinte Zwick. Trainer Strobl hat Hoffnung: "Vielleicht kann an einem perfekten Tag eine Sensation gelingen." Sollte das tatsächlich der Fall sein, steuert Schalke allmählich auf einen historischen Negativrekord zu: 31 Spiele ohne Sieg blieb Tasmania Berlin in der Saison 1965/66.