Nach Slalom-Bronze: Dürr denkt noch lange nicht ans aufhören

Lena Dürr galt lange als vielversprechendes Talent. In den Rennen konnte sie das allerdings früher zu selten umsetzen. 2013 gewann sie überraschend das City-Event in Moskau - ein Parallel-Riesenslalom. Im "normalen" Weltcup gelang ihr bis Dezember 2021 aber nie der Sprung aufs Podest. Ihr Weg in die Weltspitze war hart. "Man darf nie aufhören und in meinem Fall zahlt es sich jetzt auch endlich aus, dass ich immer drangeblieben bin", sagte Dürr im Insta-Talk mit BR24Wintersport.

"Ich sage es immer wieder, das, was passiert ist, möchte ich nicht missen. Und wahrscheinlich musste alles genauso kommen. Und deswegen ist alles gut so, wie es ist." Lena Dürr im Insta-Talk bei BR24Wintersport

WM-Medaille ist "unglaublich"

Mit 31 Jahren startet Dürr jetzt so richtig durch. In dieser Saison stand sie im Weltcup schon viermal auf dem Podest. Bei der WM-Generalprobe im tschechischen Spindlermühle feierte sie Ende Januar ihren ersten Weltcup-Sieg im Torlauf. Nun bewies sie auch bei einem Großereignis Nervenstärke und belohnte sich für ihre Topform mit der Bronzemedaille im Slalom.

Für die Dürr ist die Medaille immer noch "unglaublich", wie sie bei BR24Wintersport verriet. Obwohl sie mit einem guten Gefühl nach Frankreich an den Start ging. "Ich wusste, ich kann realistisch eine Einzelmedaille holen. Das war bei den WMs zuvor einfach nicht der Fall."

"Es gibt selten Fälle oder selten noch Rennen, wo ich oben stehe und mir denke: Oh je, jetzt habe ich überhaupt keinen Plan." Lena Dürr

"Freue mich auf nächste Saison"

Nach ihrem größten Erfolg denkt Dürr noch nicht ans Karriereende. "So wie mir das derzeit Spaß macht und so wie meine Leistung gerade ist, freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächste Saison", sagte die Germeringerin. Sie habe ohnehin "noch keinen wirklich langen Plan auf viele Jahre gesehen", ergänzte die 31-Jährige.