Nach Sieg über Darmstadt: Nürnberg zurück im Aufstiegskampf

Der 1. FC Nürnberg ist zurück im Aufstiegsrennen. Die Mittelfranken setzten sich in einem umkämpften Spiel gegen den SV Darmstadt durch. Nikola Dovedan (43.) und Lukas Schleimer (82.) trafen beim 3:1-Sieg für den FCN. Luca Pfeiffer hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (58.). Ein Eigentor von André Leipold sorgte für das Endergebnis (90. +6).

Viel stand auf dem Spiel vor dieser Begegnung in der zweiten Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Darmstadt. Die Gäste hätte ein Sieg an die Tabellenspitze befördert, für den FCN war es eine Begegnung mit Endspiel-Charakter: Ein Sieg und alles war möglich im Aufstiegsrennen, eine Niederlage und der Traum von Liga eins wäre geplatzt.

Nervöser Beginn des 1. FC Nürnberg

Dementsprechend nervös begannen die Nürnberger. Darmstadt traute sich mehr, übernahm die Kontrolle und hatte die besseren Chancen. Vor allen Dingen nach Standards wurden das Team von Torsten Lieberknecht gefährlich. Schon in der sechsten Minute kam Aaron Seydel nach einer Freistoß-Hereingabe aus kurzer Distanz frei zum Abschluss, setzte den Ball allerdings neben den Pfosten. In der 20. Minute verhinderte Christian Mathenia nach einer Ecke eine Darmstädter-Führung.

Die erste richtig gute Chance der Nürnberger hatte Tom Krauß, der im Fallen eine Flanke mit dem Kopf noch präzise verwertete und in Richtung Darmstädter Tor schickte. Keeper Marcel Schuhen war schon überwunden, doch der Balle prallte an die Unterkante der Latte und von dort zurück ins Feld (25.).

Dovedan per Kopf zum 1:0

Je länger die erste Hälfte dauerte, desto besser kamen die Nürnberger ins Spiel. Und so war es der verdiente Lohn, als Johannes Geis einen langen Freistoß in den Strafraum schickte und den Kopf von Nikola Dovedan fand. Der Österreicher traf den Ball perfekt und köpfelte ihn ins linke Eck. Schuhen bekam zwar noch die Finger an den Ball, doch schaffte es nicht mehr ihn entscheidend abzulenken (43.). Eine unglückliche Aktion des Keepers zur durchaus verdienten Führung zur Pause.

Mathenia-Patzer vor dem Ausgleich

Darmstadt tat sich auch nach dem Seitenwechsel schwer. So traf der plötzlich Ausgleich den Club hart. Mathenia war bei einer Flanke überhastet aus dem Tor geeilt, hatte ohne Not Abwehrspieler Christopher Schindler den Ball vom Kopf geklaut und Phillip Tietz bedient. Dessen Schuss blockte Pascal Köpke mit der Hand, doch der Abpraller landete bei Luca Pfeiffer, der aus kurzer Distanz den Ausgleich besorgte. Köpke sah anschließend gelb.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften suchten die Sieg. Doch den Offensiv-Aktionen fehlte auf beiden Seiten die Präzision. So brauchte es wieder einen Standard, der Nürnberg den Sieg bescherte. Nach einer Ecke von Taylan Duman gewann der eingewechselte Lukas Schleimer das Kopfballduell mit Patric Pfeiffer und köpfelte aus fünf Metern ein (82.).

Eigentor sorgt für die Entscheidung

Fast im Gegenzug hatte Darmstadts André Leipold den erneuten Ausgleich auf dem Fuß. Aus 14 Metern kam er frei vor Mathenia zum Abschluss, doch er verzog seinen Schuss und zielte knapp neben das Nürnberger Tor.

Sechs Minuten ließ Schiedsrichter Timo Gerach nachspielen. Und so entwickelte sich eine wilde Schlussphase. Darmstadt warf noch einmal alles nach vorne, brachte Nürnberg immer wieder in Bedrängnis. In der letzten Minute setzte der FCN noch einmal einen Konter, entschied sich eigentlich, den Ball an der Eckfahne festzumachen. Doch plötzlich bot sich eine Möglichkeit: Schleimer sprintete parallel zur Grundlinie in Richtung Tor, wollte eigentlich seinen Mitspieler bedienen, doch Darmstadts Leipold warf sich in die Hereingabe und sorgte mit dem Eigentor für die Entscheidung (90. +6).

Hartes Restprogramm für Nürnberg

Nürnberg steht nun auf Platz fünf, doch rückt näher an die Spitze heran. Auf St. Pauli und somit den Relegationsplatz beträgt der Abstand drei Punkte, auf Werder Bremen und Schalke 04 an Platz zwei und eins sind es vier Punkte. Nürnberg hat den Aufstieg somit selbst in der Hand, denn das Team von Robert Klauß spielt noch gegen alle drei Mannschaften. Ein denkbar schweres Restprogramm in den letzten fünf Spielen. Doch der Sieg gegen Darmstadt schenkt Selbstvertrauen.