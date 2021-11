Nach Sieg gegen Lissabon: FC Bayern löst Achtelfinal-Ticket

Viertes Spiel, viertes Statement: Angeführt vom überragenden Jubilar und Dreierpacker Robert Lewandowski ist der FC Bayern München bei der Rückkehr von Trainer Julian Nagelsmann locker ins Champions-League-Achtelfinale spaziert.

Nagelsmann, der nach seiner Corona-Erkrankung wieder an der Seitenlinie stand, nahm im Vergleich zum 5:2-Auswärtserfolg beim 1. FC Union Berlin fünf personelle Änderungen vor. Im Abwehrzentrum kam der erst 19-jährige Tanguy Nianzou neben Dayot Upamecano im Abwehrzentrum zum Einsatz. Thomas Müller erhielt vier Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg eine Startelf-Pause. Für Müller begann Leroy Sané auf der Zehner-Position.

Der Bayern-Trainer sah offensiv sehr gut aufspielende Bayern - in der Defensive fehlte es aber erneut hin und wieder an Stabilität. Die ersten Minuten bestimmten die Gäste und drängten die Hausherren tief in die eigene Hälfte und hätten durchaus früh in Führung gehen können. Doch nach der passiven Anfangsphase erarbeitete sich der Rekordmeister viele Chancen. In der 26. Minute schoss Robert Lewandowski nach guter Vorarbeit von Kingsley Coman die Bayern in Führung. Wenig später setzte der Weltfußballer Serge Gnabry in Szene, der per Hacke erhöhte (32.).

Seltener Moment in der Münchner Arena

Kurz nach einer sehr guten Chance von Gnabry zum dritten FCB-Treffer (36.) stellten die Portugiesen durch einen Kopfball von Morato plötzlich den Anschluss her (38.) - das erste Gegentor für die Münchner in der Königsklasse nach rund 300 Minuten. Die Portugiesen sorgten immer wieder für Nadelstiche und waren vor allem über Standards gefährlich.

Die erste Hälfte endete mit einem selten Moment - ausgerechnet in seinem 100. Champions-League-Spiel verschoss Lewandowski einen Hand-Elfmeter. Odisseas Vlachodimos hatte keine Mühe den Strafstoß zu halten.