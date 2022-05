Nach Sieg gegen Kasachstan: DEB-Team kämpft um den Gruppensieg

Im Tor der DEB-Auswahl stand in der Partie gegen Kasachstan erstmals Dustin Strahlmeier. Der Goalie der Grizzlys Wolfsburg feierte sein WM-Debüt. Bereits nach drei Minuten musste er erstmals hinter sich greifen: Roman Starchenko hatte den Puck zur überraschenden Führung des Underdogs aus Kasachstan ins Netz geschossen. Keine zwei Minuten später glich Deutschland durch Jonas Müller (5.) wieder aus. Das Team von Toni Söderholm machte Druck. Der Führungstreffer (16.) gelang aber Kasachstan durch Yegor Petukhov. Erneut dauerte es nicht lange, bis der in Bad Tölz aufgewachsene Leo Pföderl (17.) ausgleichen konnte. Der ehemalige Nürnberger Icetiger Daniel Fischbuch schaffte (19.) die erste deutsche Führung in dieser Partie.

Söderholm-Truppe bringt knappen Sieg über die Zeit

Die DEB-Auswahl zeigte im zweiten Durchgang eine souveräne Vorstellung und erhöhte durch eine doppele Überzahl mit dem Treffer des in Nürnberg geborenen Lukas Reichel auf 4:2. Danach drückten Söderholms Kufencracks auf den fünften Treffer, scheiterten aber an ihrer Chancenverwertung. Sekunden vor der Sirene (20.) nutzte Pavel Akolzin einen Wechselfehler der Deutschen aus und brachte die Kasachen auf 3:4 heran.

Yasin Ehliz vom EHC München brachte den DEB (48.) mit 4:5 in Front, nachdem Nikita Mikhailis (41.) zu Beginn des Schlussabschnitts ausgeglichen hatte. In den Schlussminuten mussten die Deutschen gegen kämpfende Kasachen nochmal um zittern, retteten den knappen Vorsprung aber am Ende doch noch über die Zeit.

Erstmaliger Einzug in die Endrunde als Gruppensieger möglich

Im letzten Vorrundenspiel am Dienstag (24.5., 11.20 Uhr) müsste Deutschland die Eidgenossen voraussichtlich mit drei Toren Unterschied schlagen, um zum ersten Mal in der WM-Geschichte als Erster in die Runde der letzten Acht einzuziehen. 2011 und 1933 war die DEB-Auswahl in deutlich kleineren Gruppen zwar Vorrundensieger geworden, im Anschluss hatte es dabei aber noch weitere Punkterunden gegeben, die nie als Erster beendet wurden.