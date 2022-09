Nach sechs sieglosen Spielen: Regensburg kann wieder gewinnen

Traumstart für Regensburg

Die Oberpfälzer erwischten einen Start nach Maß. Bereits in der 7. Spielminute entschied Schiedsrichter Nicolas Winter auf Strafstoß für die Domstädter. Christian Viet wurde im Sechzehner von Betim Fazliji am Fuß getroffen. Kapitän Andreas Albers verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zur Führung.

In der Folge hatten die Kiezkicker mehr Spielanteile, ihre Angriffe sorgten aber nicht für nennenswerte Torgefahr. Stattdessen nutzen die Regensburger ihre Chance: Erneut war es Albers, der mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nach Flanke von Viet das 2:0 erzielte (41.).

Jahn mit gutem Stellungsspiel in der Defensive

Nach Wiederanpfiff versuchten die Hamburger den Druck zu erhöhen, die richtigen Mittel dafür fanden sie allerdings nicht. Zunehmend waren die Kiezkicker vor dem Strafraum der Hausherren zu finden, ein Abschluss blieb aber aus, was auch an der starken Defensivarbeit des SSV lag. So brachte der Jahn das Spiel über die Zeit und zieht in der Tabelle an St. Pauli vorbei auf Rang elf.