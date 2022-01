Nach sechs Jahren: Jann George verlässt Jahn Regensburg

Jahn-Angreifer Jann George verlässt den SSV Jahn Regensburg und schließt sich zur Rückrunde Ligakonkurrent FC Erzgebirge Aue an. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Der gebürtige Nürnberger spielte sechs Jahre lang in Regensburg.