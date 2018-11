Nach schwerem Unfall: Rennfahrerin Flörsch aus Klinik entlassen

Der verheerende Unfall der jungen Rennfahrerin

Flörsch war am Sonntag vor einer Woche auf dem Guia Circuit im chinesischen Macao kurz vor der sogenannten Lisboa-Kurve von der Rennstrecke abgekommen. Ihr Auto hob ab. Und mit mehr als 250 Stundenkilometern krachte die Münchnerin ungebremst in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken. Flörsch, die für das niederländische Van-Amersfoort-Team am Start war, war zuvor mit einem Konkurrenten zusammengestoßen und hatte die Kontrolle über ihren Rennwagen verloren.