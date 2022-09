Nach Schweinsteiger-Abgang: Neuer Co-Trainer für den FCN

Der 1. FC Nürnberg befindet sich schon zu Beginn der noch jungen Fußball-Zweitliga-Saison in einem Formtief. Umso wichtiger für den Club, dass der Verein nun einen Nachfolger für Ex-Co-Trainer Tobias Schweinsteiger gefunden hat, der sich neuerdings als Chef-Coach beim Drittligisten VfL Osnabrück versucht.

Ersan Parlatan ist neue Co-Trainer beim FCN

Der neue Mann an der Seite von Nürnbergs Chef-Trainer Robert Klauß heißt Ersan Parlatan. Er soll gemeinsam mit Klauß dem FCN wieder in die Spur verhelfen. Zuletzt mussten die Nürnberger eine bittere Auswärtsniederlage bei der bis dato sieglosen Mannschaft von Eintracht Braunschweig einstecken. Ein Auftritt, der nicht nur das ohnehin schon unruhige Umfeld des 1. FC Nürnberg noch mehr in Alarmbereitschaft versetzte, sondern auch bei den Verantwortlichen viele Fragen aufwarf.

Erfahrung aus der Süper Lig

Der neue Co-Trainer Parlatan wird in seiner neuen Rolle also gleich gefordert sein. Bereits am Montagvormittag stand der neue Assistent bereits mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Der 45-Jährige war bis zum Wochenende noch Cheftrainer bei Regionalligist TSV Steinbach, wo er seinen Vertrag zugunsten seines Engagements beim Altmeister aus Nürnberg auflöste. In der türkischen Süper Lig bei Konyaspor und Göztepe hat Parlatan in der Vergangenheit bereits Erfahrungen als Assistenztrainer sammeln können.

Klauß hofft auf schnelle Eingewöhnung

Sportvorstand Dieter Hecking wird auf der Vereinswebseite zitiert, Parlatan habe in den Gesprächen mit dem FCN "absolut überzeugt. Inhaltlich wie menschlich. Wir freuen uns, ihn im Team begrüßen zu können."

Robert Klauß, der zuletzt selbst in die Kritik geraten war, beschreibt seinen neuen Assistenten als empathischen, positiven Typen. Zudem ist Parlatan für den Club-Trainer auch kein Unbekannter: "Wir kennen uns schon länger und tauschen uns immer wieder über Fußball aus. Daher kenne ich seine Ansichten sowie Vorstellungen und das gewährleistet einen schnellen Einstieg."

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt Ersan Parlatan allerdings nicht. Bereits am Freitag ist der 1. FC Nürnberg zuhause gefordert, wenn Arminia Bielefeld im Max-Morlock-Stadion zu Gast sein wird. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.