Nach Rassismus-Vorfall: Paris gewinnt gegen Istanbul

Vor dem Anstoß: Zeichen gegen den Rassismus

Bei der Neuansetzung trugen beide Teams zum Auwärmen Shirts mit der Aufschrift "No to racism" ("Nein zu Rassismus"), im Stadion waren zwei entsprechende Banner in englischer und französischer Sprache angebracht.

Vor dem Anstoß knieten die Spieler im Mittelkreis nieder und hoben die Faust, eine Geste des US-amerikanischen Footballspielers Colin Kaepernick, der damit erstmals 2016 ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzen wollte.