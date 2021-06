Sieg gegen Portugal: "Die Mannschaft ist im Turnier angekommen"

"Die deutsche Mannschaft ist auf beeindruckende Art und Weise im Turnier angekommen", lautete das Fazit von BR-Reporter Dominik Vischer nach dem leidenschaftlichen 4:2-Sieg gegen Titelverteidiger Portugal. Doch der Erfolg war lange nicht so einfach zu holen, wie es das Ergebnis vermuten mag. Die Nationalelf ließ sich durch das Führungstor von Cristiano Ronaldo nicht beirren - im Gegenteil: Joachim Löws Mannschaft drehte nach dem 0:1-Rückstand erst so richtig auf.

Müller will "nicht überdrehen"

Vischer warnte dennoch vor zu viel Euphorie. "Das 0:1 darf so nach einer eigenen Ecke nicht passieren. Und auch nach dem 4:1 sind wir sehr in den Verwaltungsmodus zurückgefallen. Das hätte auch schief gehen können", erklärte der Experte. Auch Thomas Müller betonte: "Es gibt auch viele Aspekte, die wir noch verbessern müssen". Angesichts der "besser verteidigenden Franzosen" habe es die Offensive in der Begegnung mit Portugal "einfacher" gehabt, so der FC Bayern-Stürmer. Dennoch: "Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Die Energie war da, wir haben uns nicht einschüchtern lassen und mit mehr Freude in der Offensive gespielt", freute sich der 31-Jährige nach dem Spiel.

Sieg für Joachim Löw - in mehrfacher Hinsicht

Der Erfolg sei dabei "auch ein Sieg für den Bundestrainer", so Vischer. Immerhin hatte Joachim Löw die viel kritisierte Aufstellung aus der Auftaktniederlage gegen Frankreich gleich noch einmal auf den Platz gebracht. Vor allem Robin Gosens als "man of the match" und Kai Havertz bewiesen, dass sie sehr wohl mit Druck umgehen können. Löw lobte vor allem die Geschlossenheit, mit der seine Schützlinge gegen Portugal auftraten.

"Es war ein sehr starkes Spiel von uns gegen technisch und konterstarke Portugiesen. Wir haben gerade nach dem Rückstand sehr viel Moral bewiesen, nicht den Faden verloren und die Ruhe bewahrt". Bundestrainer Joachim Löw