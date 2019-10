Nach Pokalzittersieg: Frust und Ironie beim FC Bayern

Der FC-Bayern-Coach lobte nach dem knappen 2:1-Sieg explizit die Leistung des VfL Bochum: "Was der Thomas (Trainer Reis, Anm. d.Red.) in der Kürze der Zeit nach dem Spiel gegen Holsten Kiel hinbekommen hat, war einzigartig und das sieht man: Wenn alle das machen, was der Trainer sagt, dann funktioniert das." Soll das also heißen, das seine Mannschaft nicht das macht, was der Kroate will? Fakt ist, die Millionentruppe des Rekordmeisters zeigte sich bislang oft - außer bei dem 7:2-Erfolg bei Tottenham - behäbig, lust - und ideenlos. Simpelste Pässe kommen nicht an. Die Abstimmungen funktionieren nicht - kurz: Der FC Bayern wirkt im Moment nicht homogen. Vor allem gegen vermutlich kleine Gegner fehlt die richtige Einstellung.

"Wir haben 60, 70 Minuten sehr viel falsch gemacht, in der ersten Halbzeit war es ein Fehlpassfestival von uns." Niko Kovac

Nach zwei sieglosen Partien in der Bundesliga hatte sich der deutsche Rekordmeister mit Erfolgen gegen Piräus (3:2) und Union Berlin (2:1) zwar etwas gefangen. Von totaler Dominanz war die Kovac-Truppe aber weit entfernt. Noch-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge diskutierten das ganze Spiel über auf der Bochumer Ehrentribüne mit wachsender Intensität und Unruhe. Schließlich spielte der FC Bayern "nur" gegen den Drittletzten der zweiten Liga und entging nur knapp einer Blamage. Die Diskussionen um Kovac dürften damit nicht verstummen.

Salihamidzic mit viel Ironie

Für eine kleine Überraschung sorgte Hasan Salihamidzic: Der sonst so besonnen agierende Sportdirektor zeigte sich nach dem Spiel voller Ironie. "Top-Abend. Top. Wir haben die Mannschaft hergespielt. Das war ... Gut. Ohne Ironie geht es heute nicht. Das heute Abend kann man nicht analysieren. Werden wir auch nicht. Abhaken! Wir sind froh, dass wir wieder nach München fahren."

"Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht! 10 Minuten waren gut. Damit muss es erledigt sein." Hasan Salihamdizic