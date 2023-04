Nach Pokalspiel: Attacke von Club- und Stuttgart-Fans im Stadion

Nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart am Mittwochabend und dem 1:0-Sieg der Schwaben war für einige Fans beider Lager im zuvor ausverkauften Max-Morlock-Stadion noch lange nicht Schluss. Wie die Polizei mitteilt, haben sich "mehrere Dutzend Anhänger" beider Teams im Innenraum des Stadions geprügelt. Der Vorfall ereignete sich vor dem Gästeblock.

Prügelei im Innenraum des Stadions

Fans aus beiden Lagern überstiegen demnach die Zäune des Stadioninnenraums und lieferten sich anschließend "eine körperliche Auseinandersetzung". Die Polizei schritt ein. "Die Einsatzkräfte mussten die Fangruppierungen daraufhin durch Einsatz unmittelbaren Zwangs voneinander trennen. Teilweise mussten hierzu sogar Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt werden", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Zwei Personen seien vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen worden.

Spiel wurde halbe Stunde später angepfiffen

Der Vorfall ereignete sich lange nach dem Schlusspfiff. Die meisten Fans hatten das zum Spiel ausverkaufte Stadion zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Weil es Verzögerungen beim Einlass ins Stadion gegeben hatte, war das Spiel mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen worden. Zudem hatte es am späten Nachmittag auf der A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg einen 25 Kilometer langen Stau gegeben, was die Anreise für viele Stuttgarter Fans erschwert haben dürfte.

Bengalos und Rauch im Stuttgarter Fan-Block

Von Anpfiff an zündeten die Stuttgarter Ultras über 90 Minuten Bengalos im unteren Gästeblockbereich. Sie wurden kontinuierlich von den Stadionsprechern aufgefordert, dies zu unterlassen, was allerdings keine Wirkung zeigte. Im Nürnberger Fanblock wurde bei diesem Spiel keine Pyrotechnik gezündet. Wie die Fans vor der Schlägerei trotz massiven Polizeiaufgebots in den Innenraum des Stadions gelangen konnten, wurde von der Polizei in ihrer Mitteilung nicht näher erklärt. "Bislang hat die Polizei von keinen Personen Kenntnis, welche bei der Auseinandersetzung verletzt wurden. Einsatzkräfte kamen nicht zu Schaden", heißt es in der Mitteilung. Ob es weitere Ermittlungen gibt, werde derzeit von der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geprüft.

1. FC Nürnberg distanziert sich von den prügelnden Stadionbesuchern

Der fränkische Fußball-Zweitligist verurteilte das Verhalten einiger Stadionbesucher aufs Schärfste. "Verein, Ordnungsdienst und Polizei sind seit gestern Abend in engster Abstimmung, um die Ereignisse aufzuarbeiten. Da sich die Auseinandersetzung im Max-Morlock-Stadion ereignet hat, können sich Club und Behörden bei der Auswertung der Ereignisse auf Videomaterial stützen", teilte der FCN mit.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa