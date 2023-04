Nach Pokalniederlage: FC Bayern trifft erneut auf Freiburg

Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic waren mit dem Trainerwechsel in einer Hochphase der Saison ein großes Risiko eingegangen. Sichern wollte das Führungs-Duo damit das angestrebte Titel-Triple für die Saison 2022/23. Doch der Plan ging nicht ganz auf.

Der SC Freiburg setzte am Dienstag im Viertelfinale des DFB-Pokals Bayerns Triple-Mission überraschend ein Ende. Es war der erste Sieg für die Freiburger in der Allianz-Arena und die Pokal-Überraschung schlechthin. Während das Team von Langzeittrainer Christian Streich weiter vom Pokal träumen kann, muss Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel die Niederlage schnell wieder in positive Energie umwandeln.

Bereits am Samstag haben die Münchner die Chance auf Wiedergutmachung. Denn auch in der Bundesliga heißt der Gegner Freiburg. Ein Sieg ist Pflicht. Doch im Breisgau hat der FC Bayern in der Vergangenheit nicht immer gute Erfahrungen gemacht.

Wird das Freiburg-Doppel zum Stolperstein?

Nur vier Tage nach dem enttäuschenden Pokal-Ergebnis, muss im Bundesliga-Duell gegen die mit frischem Selbstbewusstsein ausgestatteten Gastgeber das vielbeschworene "Mia-san-mia"-Gefühl möglichst mit einem Punkte-Dreier wieder zurechtgerückt werden.

Die letzten drei Bundesliga-Begegnungen gingen zwar auf das Konto des Rekordmeisters – im Herbst fertigte man den SC noch unter Coach Julian Nagelsmann in der Allianz-Arena mit einem 5:0-Kanter-Sieg ab - doch zu Hause sind die Freiburger deutlich schwieriger zu schlagen. Im Breisgau ließen die Münchner schon mehrfach Punkte liegen. Von den letzten zehn Auswärtsspielen gegen den SC konnten die Münchner nur fünf für sich entscheiden, viermal gab es ein Unentschieden, sowie einen Heimsieg der Freiburger, datiert allerdings auf den 16. Mai 2015.

Vor allem seit Christian Streich an der Seitenlinie steht, konnten die Freiburger ihre Bilanz gegen den FC Bayern aufpolieren. Seit 2012 fuhr man acht Zähler gegen den Rekordmeister ein. Zuvor waren die Breisgauer 12 Jahre lang gegen die Münchner ohne Punktgewinn geblieben.

Entscheidende Wochen für den Branchenprimus

Die Spieler werden wohl alles in die Waagschale werfen, denn es sind entscheidende Wochen für beide Mannschaften. Für die Freiburger ist die erste direkte Qualifikation für die Champions-League in Reichweite. Die Bayern thronen dagegen vor dem 27. Spieltag nur knapp vor Borussia Dortmund an der Tabellenspitze, viele Ausrutscher können sie sich bis zum 34. Spieltag nicht mehr leisten.

Zudem muss das FCB-Starensemble am kommenden Dienstag in der Champions League wieder liefern, auch um die Vereinsspitze bei Laune zu halten. Im Königsklassen-Duell wartet im Viertelfinal-Hinspiel Manchester City mit Trainer Pep Guardiola. Am 19. April fällt in der Allianz Arena dann im Rückspiel die Entscheidung, ob zumindest das Saisonziel in der Champions League in Reichweite bleibt.

Drei Tage später wartet dann Mainz 05 auf das Tuchel-Team. Vom Papier her eigentlich eine klare Sache. Doch die jüngere Auswärtsbilanz gegen den FSV verspricht auch viel Spannung, denn nach den letzten beiden Bundesliga-Gastspielen mussten die Münchner die Heimreise ohne Punkte antreten. Im Pokal-Achtelfinale hatte man in Mainz allerdings wieder klar mit 4:0 gewonnen.