Nach Pokal-Aus: SSV Jahn will in Ingolstadt punkten

Der SSV Jahn Regensburg will trotz seines kraftraubenden Auftritts im DFB-Pokal auch zum Abschluss der Englischen Woche - also mit drei Spielen in einer Woche - im Donau-Derby beim Tabellenletzten der Zweiten Fußball-Bundesliga, FC Ingolstadt wieder alles geben - und punkten.

Vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) ist man im Verein optimistisch, denn man tritt die Reise als Tabellen-Zweiter an. "Wir haben es auch im letzten Jahr immer wieder bewiesen, dass wir in Teil drei der Englischen Woche [...] ein gutes Spiel abliefern können", sagte der etwas erkältete Trainer Mersad Selimbegovic in der Pressekonferenz vor dem Gastspiel.

Beide Teams im Pokal mit Niederlagen

Die Regensburger waren am Mittwochabend erst im Elfmeterschießen (2:4) gegen Hansa Rostock aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, nachdem man in der Verlängerung erst kurz vor Schluss den Ausgleich zum 3:3 kassiert hatte. Der FCI war schon tags zuvor nach 90 Minuten bei Pokalverteidiger Borussia Dortmund unterlegen (0:2). "Die Enttäuschung war groß, sie ist aber bei mir abgehakt. Es hilft uns nix, zu jammern und zu hadern", sagte Selimbegovic. Der SSV Jahn wolle jetzt in der Liga punkten.

"Wir wissen, dass uns der nächste unangenehme Gegner erwartet." Mersad Selimbegovic, Trainer SSV Jahn Regensburg

Sieg als Abschiedsgeschenk für scheidenden Geschäftsführer

Mit einem Erfolg wollen die Regensburger auch dem langjährigen Geschäftsführer Christian Keller an seinem letzten Arbeitstag beim Jahn einen erfolgreichen Abschied bescheren. "Nicht nur für Christian wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen", sagte Selimbegovic. "Wenn es zusammenkommt, dass es ein Abschiedsgeschenk ist, dann freuen wir uns umso mehr." Selimbegovic betonte vor dem zwölften Spieltag: "Wir werden Vollgas geben, mal schauen, ob Ingolstadt mithalten kann."

Jahn verlängert mit Innenverteidiger Nachreiner

Unterdessen hat Geschäftsführer Christian Keller bekanntgegeben, dass der SSV Jahn den Vertrag mit Innenverteidiger Sebastian Nachreiner bis zum Sommer 2023 verlängert hat. "Sebastian Nachreiner ist seit über einem Jahrzehnt eine tragende Säule der Jahnelf und trotz schwerster Verletzungen auch heute noch absoluter Leistungsträger", erklärte Keller. Eigentlich wäre der Vertrag zum Saisonende ausgelaufen.

Nachreiner war 2010 von seinem Heimatverein FC Dingolfing zum SSV Jahn gewechselt. Seitdem hat sich der 32-Jährige zur Konstante in der Regensburger Defensive entwickelt. 117 Drittliga- und 119 Zweitligapartien hat Nachreiner für den SSV Jahn bestritten. Es mache ihm Spaß, für den Jahn zu spielen und er fühle sich körperlich fit, sagte der Verteidiger. "Es war bis hierhin eine schöne Zeit, es dürfen aber gerne noch ein paar weitere schöne Erlebnisse dazukommen."