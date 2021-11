Nach Pokal-Aus: Bayerns Trainer Trinchieri nimmt Schuld auf sich

Keine zwei Minuten waren gespielt in der zweiten Hälfte, da schickte die Schiedsrichterin Anne Panther der Trainer Andrea Trinchieri aus der Halle. Der Italiener nahm die Verantwortung für die folgende überraschende Pokalniederlage bei den Niners Chemnitz auf sich. "Meine Nerven haben meine Emotionen überkochen lassen", sagte der Bayern-Coach.

Schon wieder wurde der Italiener aus der Halle geworfen und musste tatenlos miterleben, wie der Titelverteidiger aus München im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) rausflog.

Trinchieri fliegt aus der Halle: "Habe mein Team allein gelassen"

Beinahe hätte der hohe Favorit die Angelegenheit im Viertelfinale noch hingebogen, doch die Aufholjagd war erfolglos. Am Ende setzte es bei den Niners Chemnitz ein 80:85 (39:44), das Top Four im Februar geht ohne die Bayern über die Bühne. Kurz nach der Halzbeit schimpfte dann aber Trinchieri nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung an der Seitenlinie wie ein Rohrspatz. Nicht zum ersten Mal, Trinchieri wird daher oft als "Trainer-Vulkan" bezeichnet.

Schiedsrichterin Panther entschied auf Technisches Foul, Trinchieri konnte sich nicht beruhigen, bekam das zweite und musste den Innenraum verlassen. "Ich habe mein Team allein gelassen. Ich sollte dem Referee nicht die Chance geben, mir zwei Technische zu geben", sagte Trinchieri: "Das ist mein Fehler, ein großer Fehler."

"Manchmal muss man die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, dass ich mich für diese Niederlage sehr verantwortlich fühle." Andrea Trinchieri, Trainer FC Bayern Basketball

Mit 41:49 lagen die Bayern hinten, als der Chefcoach ging - es kam zum Bruch. Bis zum Viertelende zog Chemnitz um Topscorer Dario Atkins (21 Punkte) auf 72:53 davon. Zwar kämpften sich die Gäste im Schlussabschnitt wieder heran (80:81/39. Minute), zur Wende reichte es aber nicht mehr.

Durchwachsene Zwischenbilanz für den FC Bayern Basketball

Die Zwischenbilanz der noch jungen Saison ist nach vier Pleiten aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ernüchternd. In der Bundesliga stehen die Bayern mit 10:4 Punkten auf Tabellenplatz zwei, laufen aber in der Euroleague mit nur drei Siegen aus neun Spielen als 14. ihren Ansprüchen hinterher. Und nun ist auch noch die erste Titelchance weg.