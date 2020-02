Nach Perisic-Verletzung: Gnabry-Startelf-Comeback im Pokal?

Gnabry konnte aufgrund von Achillessehnenprobleme bei der Rückrundenvorbereitung in Katar nicht trainieren, und war bei den ersten drei Spielen des neuen Jahres nur Einwechselspieler. Nach der Knöchelverletzung von Perisic scheint es aber sehr wahrscheinlich, dass Gnabry den Platz des Kroaten in der Startelf im Pokalspiel gegen Hoffenheim einnimmt. "Er ist jetzt bei 100 Prozent", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick.

Gnabry, Flick und Alaba mit Hoffenheim-Vergangenheit

Gnabry hat ebenso wie David Alaba und Coach Flick eine Hoffenheim-Vergangenheit. Gleich nach der Verpflichtung des Offensivspielers lieh ihn der Rekordmeister in der Saison 2017/18 nach Hoffenheim aus. Unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann traf Gnabry in 22 Liga-Einsätzen zehn Mal. Auch David Alaba war in seinen Anfängen als Profi für die TSG tätig.

"Es ist immer etwas Besonderes, gegen seinen Ex-Verein zu spielen", sagte Flick vor dem Pokal-Spiel. "Letztendlich bin ich aber hier beim FC Bayern unter Vertrag. Darauf lege ich meine ganze Aufmerksamkeit und Energie." Der 54-Jährige war von bis 2000 bis 2005 Trainer bei Hoffenheim. 2005 stand der Verein kurz vor dem Aufstieg in die zweite Bundesliga, doch Vereinsboss Dietmar Hopp ging alles zu langsam. Flick musste gehen. 2017 wurde der heutige Bayern-Trainer dann etwas überraschend als Geschäftsführer bei den Hoffenheimern engagiert. Doch nach nur acht Monaten war die Zusammenarbeit auch schon wieder beendet.

"Es war keine einfache Zeit, aber ich möchte sie nicht missen. Es ist ein Teil meiner Vita. Ich bin damit vollkommen im Reinen." Hansi Flick