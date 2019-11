Nach öffentlicher Frustbewältigung: FCA suspendiert Gregoritsch

Führt Gregoritschs Weg zu Eintracht Frankfurt?

Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler hatte in einem Interview gesagt, dass er den FCA in der Winterpause unbedingt verlassen wolle. Wörtlich sagte er: "Für mich ist jetzt klar, dass ich im Winter aus Augsburg weg bin." Schon im Sommer wollte Gregoritsch wechseln, damals zum SV Werder Bremen. Die aufgerufene Ablösesumme in Höhe von 13 Millionen Euro war den Norddeutschen aber zu hoch. Nun soll neben Bremen und dem VfL Wolfsburg auch Eintracht Frankfurt an dem österreichischen Nationalspieler interessiert sein. Die Eintracht hatte in der Vorsaison bereits den in Augsburg suspendierten Martin Hinteregger verpflichtet.