Nach Niederlage in Freiburg: Drittligist TSV 1860 in der Krise

"Im Oktober, November oder Dezember ist noch keiner aufgestiegen. Sondern im Mai!" So äußerte sich Trainer Michael Köllner vor dem Spitzenspiel beim SC Freiburg. Nach der Niederlage im Breisgau könnte man in dieser Aussage zynischerweise auch die Erklärung für den erneut schwachen Auftritt der Münchner Löwen finden.

Denn erneut präsentierte sich die Köllner-Elf zu harmlos - besonders vor dem Tor. Der Wille auf den Aufstieg, auch wenn dieser sicher nicht zum Ende der Hinrunde entschieden wird, war wieder nicht zu erkennen. "In den Umschaltmomenten haben wir die Bälle zu leichtfertig weggegeben", kritisierte der 52-Jährige.

Drei Niederlagen in Serie

Während die Pleite zuhause gegen Saarbrücken alles in allem sehr unglücklich war, enttäuschten die Löwen in Freiburg. Drei Spiele in Folge haben die Giesinger jetzt verloren. Drei mal blieben sie dabei ohne eigenes Tor und rutschten zum ersten Mal in dieser Saison aus den Aufstiegsrängen. "Wir hatten eine sehr gute Ausgangsposition, die haben wir uns in den letzten drei Spielen kaputt gemacht", zeigte sich Kapitän Lex enttäuscht und entschuldigte sich bei den Fans für den Auftritt: "Es tut mir leid für die Fans. Sie fahren hierher und sehen so eine Leistung."

Auch das 0:2 gegen den Sportclub passte in die aktuelle Phase der Münchner. Freiburg ging durch einen Sonntagsschuss von Lars Kehl früh in Führung, der den Ball aus rund 20 Metern im den linken oberen Torwinkel setzte (5.). Kurz darauf hatte Yannick Deichmann die Chance auf den Ausgleich vergab aber (8.). Stattdessen fiel in der zweiten Halbzeit das 2:0 für die Gastgeber. Ein abgefälschter Freistoß prallte zu Mika Baur, der den Ball nur noch einschieben musste (64.).