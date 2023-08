Nach Kuss-Skandal: FIFA leitet Verfahren gegen Rubiales ein

Der Fußball-Weltverband FIFA hat in der Affäre um den unerwünschten Kuss, den der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales nach dem 1:0 im WM-Endspiel gegen England unvermittelt der Spielerin Jennifer Hermoso gab, ein Disziplinarverfahren gegen den Funktionär eingeleitet.

Überprüfung auf "beleidigendes Verhalten"

"Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste", teilte der Weltverband mit. Bis zu einer "endgültigen Entscheidung" würden keine weiteren Auskünfte in der Sache erteilt.

Die FIFA-Disziplinarkommission soll nun prüfen, ob der Kuss, den Rubiales bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale Hermoso auf den Mund gegeben hatte, einen Verstoß gegen Artikel 13 des eigenen Reglements darstellt, der mit "Beleidigendes Verhalten und Verstöße gegen die Grundsätze des Fairplay" überschrieben ist.

"Inakzeptables" Verhalten stößt auf breite Kritik

Rubiales ist Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union UEFA. Das Verhalten des 46-Jährigen hatte umgehend große Kritik und Empörung ausgelöst. "Was wir gesehen haben, ist inakzeptabel", sagte etwa der geschäftsführende spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, die geschäftsführende Arbeitsministerin Yolanda Diaz vom Linksbündnis Sumar forderte den Rücktritt des Verbandschefs.

Der Präsident des nationalen Ausbildungszentrums für Fußballtrainer, Miguel Galán, zeigte Rubiales bei Spaniens oberstem Sportrat an, auch mehrere andere Anzeigen sollen inzwischen vorliegen.

Auch die Betroffene fordert Konsequenzen

Auch Hermoso selbst hatte nach dem Kuss-Skandal Konsequenzen gegen Rubiales gefordert. Dies geht aus einer gemeinsamen Stellungnahme der 33-Jährigen und der Spielerinnengewerkschaft Futpro hervor. Darin wird der spanische Verband (RFEF) aufgefordert, "die notwendigen Protokolle zu erstellen, die Rechte unserer Spielerinnen zu schützen und beispielhafte Maßnahmen zu ergreifen". Der spanische Verband berief für diesen Freitag eine außerordentliche Generalversammlung ein.

Gewerkschaft: Solche Handlungen dürfen nicht ungestraft bleiben

Die Gewerkschaft, die Hermosos Interessen in dieser Angelegenheit vertritt, lehne "jede Haltung oder jedes Verhalten ab, das die Rechte von Fußballerinnen verletzt", hieß es. Futpro setze sich dafür ein, dass solche Handlungen "niemals ungestraft bleiben, dass sie sanktioniert werden und dass die geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um Fußballerinnen vor Handlungen zu schützen, die wir für inakzeptabel halten".

FIFIPro: Besonderer Moment beschmutzt

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro forderte zudem eine Untersuchung der FIFA gemäß dem Ethikkodex des Weltverbandes, wie sie jetzt tatsächlich angekündigt worden ist.

Rubiales, der als Vizepräsident im UEFA-Exekutivkomitee sitzt, habe den "besonderen Moment" für Hermoso "beschmutzt", schrieb FIFPro. Körperliche Annäherungen ohne Zustimmung seien "in keinem Zusammenhang angemessen oder akzeptabel", insbesondere dann nicht, wenn Menschen "von einer Person, die an ihrem Arbeitsplatz eine Machtposition innehat, in eine verletzliche Lage gebracht werden".

Rummenigge verteidigt Rubiales

Rubiales hatte - mit Verzögerung - am Montag eingeräumt, eine Fehler begangen zu haben. Er habe Hermoso "spontan" und "ohne jede böse Absicht oder bösen Willen" auf den Mund geküsst, erklärte er. Diese Aussagen wurden vielfach als ungenügend empfunden, Pedro Sánchez etwa stufte sie als "unzureichend" ein

Ein prominenter bayerischer Sportler sprang Rubiales hingegen zur Seite. "Ich glaube, man soll da nicht übertreiben", sagte der ehemalige Chef des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Er kenne Rubiales gut. "Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay", erklärte Rummenigge.