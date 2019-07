Nach Kreuzbandriss: Schnee-Comeback für Kitzbühel-Sieger Dreßen

"Für mich war das heute ein super Tag, durch den ich extrem positiv auf die nächsten Tage schaue. Das Knie und die Muskulatur sind bereit fürs Skifahren", freute sich Dreßen nach den Schwüngen auf dem Rettenbachferner. Von der Rennform sei er zwar noch weit entfernt, aber die ersten Weltcups stünden ja auch erst im November an, betonte der 25-Jährige vom SC Mittenwald. Am 30. November, dem Jahrestag seines Sturzes, will er bei der Abfahrt im kanadischen Lake Louise wieder auf die Strecke gehen. Den Plan dafür setzt er an der Seite von Teamkollege Andreas Sander auf einer eigens für das Duo hergerichteten Strecke um.

Von Skischulschwüngen zurück zur Weltcupform

"Jetzt heißt es arbeiten, dass ich skifahrerisch wieder dahin komme, wo ich war - und mich weiter verbessere", sagt Dreßen nach seinen ersten "wie in der Skischule wirkenden" Schwünge. Konditionell sieht er sich "schon wieder da, wo ich hingehöre". In den nächsten Tagen will der Abfahrer weiter in Österreich trainieren.

Nach ein paar Tagen am Stilfser Joch in Südtirol geht es Mitte August dann mit dem Team für dreieinhalb Wochen nach Chile. "Das ist jetzt die Comeback-Saison. Freilich sind meine Ziele, dass ich da wieder hinkomme, wo ich war, vor der Verletzung. Aber ob das beim ersten Rennen funktioniert oder ob ich da mehr Zeit brauche, das kann man jetzt noch nicht sagen", erzählte der 25-Jährige.