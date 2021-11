vor etwa 1 Stunde

Nach Kontakt mit Süle: Auch Choupo-Moting in Quarantäne

Nach Bekanntwerden der Corona-Infektion von Niklas Süle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat der FC Bayern München auch Eric Maxim Choupo-Moting in Quarantäne geschickt. Damit sind insgesamt fünf Bayernspieler in Isolation.