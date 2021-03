Nach Jubelfoto: DFB verwarnt FC Augsburg

Reuter: "In vergleichbaren Fällen kein Ermittlungsverfahren"

"Wir sind der Meinung, dass eine Verwarnung in diesem Fall ein gerechtes Urteil darstellt, zumal in zahlreichen vergleichbaren Fällen kein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist", wurden die FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter und Michael Ströll in einer Pressemitteilung zitiert. Man sei sich der "Vorbildfunktion bewusst" und wolle mit der Spende "ein Zeichen setzen, dass der Umgang mit den Maßnahmen in der Corona-Pandemie bei uns sehr ernst genommen wird, auch wenn durch dieses von unseren Spielern spontane, nur wenige Sekunden dauernde Foto der Eindruck entstanden sein könnte, dass dies nicht der Fall ist".