Nach Halbfinal-Aus: Bei Zverev "mehrere Bänder" gerissen

Zverev muss verletzt aufgeben

Zverev hatte die Partie der French Open gegen Rafael Nadal am Freitag beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 nach 3:13 Stunden Spielzeit aufgeben müssen, nachdem er stark umgeknickt war. In der Nacht hatte sich der Weltranglistendritte dann erstmals geäußert. "Es sieht aus, als hätte ich eine schwere Verletzung, aber das medizinische Team und die Ärzte checken es noch", hatte Zverev in einer Videobotschaft in den Sozialen Netzwerken geäußert: "Ich halte euch alle auf dem Laufenden."

Zverev sprach davon, dass es für ihn auf dem Court Philippe Chatrier ein "fantastisches Match" war bis zu dem "natürlich sehr schwierigen Moment". Er musste die Hoffnung auf seine erste Finalteilnahme in Paris und sein zweites Major-Endspiel überhaupt aufgeben. "Ich möchte natürlich Rafa gratulieren und ich hoffe, dass er mit seinem 14. Titel weitere Geschichte schreiben kann", fügte Zverev an.