vor 33 Minuten

Nach gutem Saisonstart: Zwangspause für Linus Straßer

Skirennläufer Linus Straßer muss nach seinem guten Saisonstart in Levi erstmal eine Verletzungspause einlegen. Der 27-jährige Münchner hat sich das Kahnbein in der rechten Hand gebrochen, wie er am Freitag in den Sozialen Medien bekannt gab.