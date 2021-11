Nach Gruppensieg: Nagelsmann mahnt vor K.O.-Spielen

Am Dienstag schneite es Kiew und den Bayern-Fans wurde es ganz bang. Zur Erinnerung: Unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Hansi Flick setzte es erst die Pokal-Niederlage im Schneetreiben gegen Holstein Kiel, dann das Unentschieden im Schnee-Spiel gegen Bielefeld und schließlich die Champions-League-Niederlage im Schnee gegen PSG. Aber gegen Kiew wurde der Schneefluch gebrochen - der Winter kann also kommen.

Sportlich war das Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew eigentlich ohne Belang: Der FC Bayern hatte schon vorher das Achtelfinal-Ticket gelöst, der Gruppensieg nur eine Formalie. Aber wer den FC Bayern kennt, der weiß, der Rekordmeister will nur eines: Siegen - vor allem in der Champions League. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg wollten sich die Bayern rehabilitieren und zeigen, dass sie auch mit einem Rumpfteam gewinnen können.

"Vielleicht nicht unser bester Auftritt"

"Mission completed", sagte Kapitän Manuel Neuer bei DAZN schließlich nach dem 2:1-Erfolg in Kiew, der den Bayern den Sieg in der Gruppe E brachte. "Wir haben alle Spiele gewonnen, 15 Punkte und jetzt freuen wir uns auf das nächste Spiel gegen Barcelona."

Weltfußballer Lewandowski (14. Minute) mit einem traumhaften Fallrückzieher und Rückkehrer Kingsley Coman (42.) sicherten mit ihren Toren den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel. Der Fallrückzieher des Polens aus elf Metern bedeutete dessen neuntes Saisontor in Europas Königsklasse in Folge - sein 82. insgesamt in der Champions League.

Doch der Auftritt der Münchner war lange nicht so souverän wie die vorangegangen Spiele auf Europas größter Bühne. Schnee machte den Platz schwer zu spielen, dazu die vielen Ausfälle - der FC Bayern hatte seine Mühe, den Sieg nach Hause zu bringen. "Es war vielleicht nicht unser bester Auftritt, aber wir sind grundsätzlich top zufrieden", sagte der Kapitän.

Nagelsmann mahnt im Hinblick auf die K.o-Spiele

Trainer Julian Nagelsmann meinte: "In Anbetracht der Umstände haben wir gut gebissen, es war ein wichtiger Sieg." Einige Kiewer Konter brachten die Bayern-Serie von nun 21 Auswärtsspielen ohne Niederlage in der Champions League noch einmal in Gefahr. Doch mehr als der Anschluss von Denys Garmasch (70.) war nicht drin. "Das Gegentor war ein bisschen ärgerlich", gab Nagelsmann zu, "wir müssen insgesamt stabiler werden", mahnte der 34-Jährige.

"Bis zum Finale ist es noch ein weiter Weg. Wir lassen zu viele Situationen zu, in denen der Gegner ein Tor erzielen kann. Gegen Topgegner müssen wir da weniger zulassen." Julian Nagelsmann, Trainer FC Bayern

Die Bayern-Defensive bleibt also weiter das Sorgenkind des Rekordmeisters. Und jetzt drohen noch weitere Verteidiger auszufallen: Lucas Hernández und Tanguy Nianzou sind nach dem Kiew-Spiel angeschlagen. Ob eine Verletzungspause droht, vermochte Nagelsmann in der Nacht zum Mittwoch noch nicht zu prognostizieren.

Am Samstag steht das Spiel gegen Bielefeld auf dem Programm - für München wird leichter Schneefall angesagt.