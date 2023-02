Nach Gold im Sprint: Herrmann-Wick holt Silber in der Verfolgung

Die Sprint-Siegerin Denise Herrmann-Wick hat das Verfolgungsrennen mit Platz zwei abgeschlossen. Die 34-Jährige musste sich im Nebel von Oberhof über die 10 Kilometer nur Julia Simon geschlagen geben. Herrmann-Wick leistete sich vier Schießfehler und lag 27 Sekunden hinter der Gesamtweltcup-Führenden aus Frankreich (1 Schießfehler). Bronze ging vor 23.000 Zuschauern in der Arena am Rennsteig an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (3/+37,7 Sekunden).

Ganz enges Rennen bis zum dritten Schießen

Mit nur zwei Sekunden Rückstand hatte Herrmann-Wick von Beginn an die Norwegerin Hanna Öberg im Nacken. Beim ersten Schießen leisteten sich beide Kontrahentinnen jeweils einen Fehlschuss und liefen nahezu gleichauf. Nach dem nächsten fehlerfreien Schießen der Wahl-Ruhpoldingerin konnte sie die Spitzenposition übernehmen. Bei der nächsten Einlage wurde Herrmann-Wick nach einem Fehlschuss von der bis dato fehlerfreien Französin Julia Simon abgefangen. In der Loipe setzte die Deutsche die Gegnerin sofort wieder unter Druck und lief sich so einen Sekunden-Vorsprung heraus.