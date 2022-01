Prozess verloren: Djokovic aus Australien abgeschoben

Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat nach seiner Gerichts-Niederlage im Visum-Streit mit der australischen Regierung das Land am Sonntag verlassen. Bundespolizisten begleiteten den 34-Jährigen in Melbourne bis zum Abfluggate, wo er an Bord eines Flugzeuges nach Dubai ging.

Damit wird der Titelverteidiger nicht an den am Montag beginnenden Australian Open teilnehmen, die er bereits neun Mal gewonnen hat. Ein Bundesgericht in Melbourne hatte zuvor den Einspruch des nicht gegen Corona geimpften Weltranglistenersten gegen den Entzug seines Visums abgewiesen. Die erneute Annullierung des Visums durch Einwanderungsminister Alex Hawke sei rechtmäßig und werde aufrechterhalten, teilte das Gericht mit.

Djokovic akzeptiert Gerichtsentscheidung

Djokovic erklärte, er sei "extrem enttäuscht", werde die Entscheidung aber respektieren und mit den Behörden bei der Abreise kooperieren. Australiens Ministerpräsident Scott Morrison begrüßte das Urteil. Es helfe, Australien stärker zu schützen. "Jetzt ist es an der Zeit, mit den Australian Open weiterzumachen und wieder den Tennis-Sommer zu genießen", schrieb der Regierungschef bei Facebook.

Die serbische Regierung übte scharfe Kritik. "Ich halte die Gerichtsentscheidung für einen Skandal, ich bin enttäuscht", sagte Ministerpräsidentin Ana Brnabic. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic erklärte, die australischen Behörden hätten Djokovic mit ihrer Behandlung "demütigen" wollen.

Vorwurf: Djokovic fördere "Anti-Impf-Stimmung"

Die Gerichtsentscheidung beendete ein zehntägiges Hickhack, das viel Aufsehen erregt und zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Australien und Serbien geführt hat. Die drei Bundesrichter befanden einstimmig, dass Hawke rechtmäßig von seinem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht habe. Zur konkreten Begründung will sich das Gericht in den nächsten Tagen äußern.

Die australischen Behörden hatten das Visum von Djokovic bereits bei der Einreise am 5. Januar für ungültig erklärt, weil er statt des vorgeschriebenen Impfnachweises eine ihm nicht zustehende medizinische Ausnahmegenehmigung vorgelegt hatte. Nachdem ein Richter Anfang der Woche einem Einspruch von Djokovics Anwälten wegen eines Verfahrensfehlers stattgegeben hatte, annullierte Einwanderungsminister Hawke am Freitag aus "Gründen der Gesundheit und der öffentlichen Ordnung" das Visum zum zweiten Mal.

In einer Stellungnahme für das Gericht verteidigte Hawke die Entscheidung: Zwar gehe von Djokovic nur ein "geringfügiges" Infektionsrisiko aus, doch könne seine Einreise die Stimmung gegen Impfungen anheizen sowie radikale Impfgegner zu Protestkundgebungen animieren.

Keine Chance auf Titelverteidigung

Das Urteil beendete Djokovics Hoffnungen, mit einem Sieg in Melbourne seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und damit zum alleinigen Rekordhalter im Herren-Tennis zu werden. Er kündigte an, nun erst einmal zur Ruhe kommen zu wollen. "Ich werde mir jetzt etwas Zeit nehmen, um mich auszuruhen und zu erholen", sagte er.

Es sei ihm "unangenehm", dass sein Fall die Australian Open überschattet habe, erklärte Djokovic kurz vor seinem Abflug. Aber er hoffe, "dass wir uns jetzt alle auf das Spiel und das Turnier konzentrieren können, das ich liebe."