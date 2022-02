Nach Farce im Mixed: Skisprung-Szene sorgt sich ums Image

Teammanager Horst Hüttel hat nach der Disqualifikation von Skispringerin Katharina Althaus im olympischen Mixed-Wettbewerb mögliche Tricksereien am Sprunganzug entschieden zurückgewiesen. "In keinster Weise, wir sind ja nicht bescheuert", sagte der 53-Jährige im Interview mit BR-Sport-Reporter Markus Othmer in der ARD und führte aus: "Das ist das größte Schaufenster, was die Mädchen überhaupt haben. Das Risiko geht keine ein, da lege ich die Hand dafür ins Feuer."

Althaus war wie vier andere Athletinnen tags zuvor bei der olympischen Mixed-Premiere wegen nicht regelkonformer Sprungkleidung disqualifiziert worden.

"Man bewegt sich an gewissen Limits"

"Natürlich bewegt man sich an gewissen Limits, aber die wurden ja im Einzel-Wettbewerb und vorher auch ein Stück weit angegangen und diskutiert, aber nie überzogen", sagte Hüttel. "Ich weiß, dass die Katha exakt den gleichen Anzug gesprungen ist wie im Einzel." Dort hatte die Oberstdorferin am Samstag in Zhangjiakou die Silbermedaille gewonnen.

Der 25-Jährigen ging es laut Hüttel auch am Dienstag "nicht gut". Althaus habe versucht, sich abzulenken, sagte er. "Sie waren gerade im olympischen Dorf, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber sie ist natürlich noch frustriert, und da kann man nicht erwarten, dass das in einem Tag abgeschüttelt wird, dafür saß der Schmerz zu tief."

Materialkontrolleur im Fokus der Kritik

Althaus selbst warf dem Weltverband Fis vor, das Damen-Skispringen "zerstört" zu haben, andere Verantwortliche oder Ex-Funktionäre sprachen unisono von einem "Desaster" - und das alles auf der größtmöglichen Bühne. In den Fokus der Kritik geriet vor allem der finnische Materialkontrolleur Mika Jukkara, der den Job im vergangenen Frühjahr von Joseph Gratzer übernommen hatte.

Der Österreicher attackierte seinen Nachfolger nach der bemerkenswerten Serie an Disqualifikationen frontal. "Ich habe den Eindruck, dass er von heute auf morgen alles verändern und die Kontrolltätigkeit anders anlegen will. Für mich ist er momentan nicht der richtige Mann auf dem Platz, da hat man sich wohl geirrt", sagte Gratzer der "Tiroler Tageszeitung".

Laut Fis-Reglement wird vor der Saison jede Athletin und jeder Athlet komplett vermessen. Dabei werden unter anderem Daten wie Körpergröße, Armlänge, Beinlänge, Schrittlänge oder Gewicht erhoben. Auf Grundlage der erfassten Zahlen muss bei den Springen das passende Material wie Skier und eben der Anzug verwendet werden. In den Fällen in Zhangjiakou ging es bei den Anzügen der fünf disqualifizierten Springerinnen um die Schrittlänge. Dem Regelwerk zufolge darf der Anzug im Schritt maximal drei Zentimeter Abstand vom Körper haben.

"Sowas darf nie wieder passieren"

Was muss sich jetzt tun? Der langjährige Amtsinhaber Gratzer plädiert dafür, einen nachsichtigeren Kurs einzuschlagen. "Unsere Prämisse war immer: Die Materialkontrolle darf in einem Wettkampf nie ganz im Vordergrund stehen. Sie ist eine Randerscheinung, die Fairness und Chancengleichheit garantiert. Das ist offensichtlich in diesem Fall nicht gelungen", sagte der 66-Jährige. Ex-Bundestrainer Werner Schuster hofft, dass das verkorkste Olympia-Springen zum Anlass wird, um in dem komplexen Sport über mehr Transparenz zu sprechen.

Hüttel sagte zum Thema Aufarbeitung: "Das muss die Fis beantworten. Fakt ist, sowas darf nie mehr passieren. Ich habe gestern noch ein Gespräch gehabt mit dem Sandro Pertile, den sehe ich da in der Pflicht. Und ich hoffe sehr, dass man das Ganze noch aufarbeitet. Das wird er tun, da bin ich mir sicher." Pertile ist der Skisprung-Renndirektor.