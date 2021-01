Nach erneutem Slalom-Aus: Straßer sieht keine Krise

Erst fädelte Linus Straßer in Flachau im ersten Durchgang ein, dann im dichten Schneetreiben von Schladming im zweiten Lauf. Und das, nachdem der Skifahrer vom TSV 1860 München zuvor auf einer unerwarteten Erfolgswelle schwamm. Durch den Slalom-Sieg in Zagreb und dem anschließenden zweiten Platz in Adelboden stiegen die Erwartungen an den 28-Jährigen. Die Experten zählten ihn sogar schon zum Favoritenkreis für die bevorstehende Ski-WM in Cortina d'Ampezzo. Und nun - alles eine Frage der Mentalität?

Devise: Abhaken und nicht verkopfen!

Direkt nach seinem Ausscheiden in Schladming stellte Straßer fest: "Das ist jetzt keine Krise oder irgendwas!" Damit wollte er gleich mal zeigen, dass er sich mental nicht davon beeindrucken lassen möchte. Er wisse, dass es "nicht nur hoch hinaus geht, sondern auch mal schwierige Rennen und Phasen kommen."