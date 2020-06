Nach erfolgreichem Medizincheck: Nübel jetzt ein Bayern-Torwart

Der ablösefreie Wechsel zum FC Bayern war schon zu Jahresbeginn vereinbart worden. Nach dem Abschluss der Bundesligasaison mit dem FC Schalke 04 hat der 23-Jährige am Dienstag auch den Medizincheck "erfolgreich" absolviert, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Der Torwart unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Die ersten Eindrücke sind sehr, sehr gut", sagte Nübel in einem Vereinsvideo. Er hat sich sportlich viel vorgenommen in der neuen Heimat: "Ich wollte den nächsten Schritt machen. Ich habe das Angebot von Bayern München bekommen. Klar, das ist der größte Verein in Deutschland. Deswegen will ich mit dem FC Bayern viele Erfolge feiern und mich stetig weiterentwickeln. Das sind so die nächsten Ziele, die ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren habe."

Salihamidzic: "Eines der größten Torwart-Talente"

Der Wechsel des ehemaligen U21-Nationaltorhüters hatte für viele Diskussionen gesorgt. Spätestens nachdem Nationaltorhüter und Kapitän Manuel Neuer (34) seinen Vertrag bei den Bayern noch einmal um zwei Jahre bis 2023 verlängert hat, muss sich der junge Herausforderer fürs erste auf die Reservistenrolle hinter der unumstrittenen Nummer 1 einstellen. "Wir sind froh, dass Alexander jetzt bei uns ist. Er hat sich entschlossen, den Schritt zum FC Bayern zu machen, und wir sind sicher, dass wir an ihm viel Freude haben werden", äußerte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Nübel sei "eines der größten Torwart-Talente", betonte der 43-Jährige. "Er wird sich beim FC Bayern weiterentwickeln und seinen Weg machen. Dabei bekommt er von uns jede Unterstützung."