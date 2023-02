Nach Erdbeben in der Türkei: Fürth-Profi Dudziak wohlauf

Jeremy Dudziak ist wohlauf. Der Fußballprofi der SpVgg Greuther Fürth wechselte Ende Januar auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Hatayspor. Einem Verein aus der Stadt Antakya. Diese liegt mitten im Erdbebengebiet in der Türkei. Die Zerstörung dort ist wie in großen Teilen der türkisch-syrischen Grenzregion verheerend.

Dudziak kehrt zu seiner Familie zurück

Nach dem Erdbeben war auch die Sorge um Dudziak groß. Der Fußballer konnte nicht erreicht werden, da das Telefonnetz zusammengebrochen ist. Nun ist klar: Der 27-Jährige ist körperlich wohlauf und kehrt am Dienstag oder Mittwoch nach Deutschland zurück.

"Wir müssen jetzt erst einmal schauen, dass es ihm wieder gut geht, dass der Schock in seinem gewohnten Umfeld im Kreise seiner Familie verarbeitet wird", sagte sein Berater Kevin Reuter gegenüber BR24 Sport. Wie es sportlich für ihn weitergeht, ist derzeit ungewiss: "Greuther Fürth hat bei uns angerufen und sich erkundigt, wie es ihm geht. Wir warten ab, wie es jetzt weiter geht. Der Fußball in der Türkei ist ausgesetzt, aber er hat einen gültigen Leihvertrag", so Reuter.

Christian Atsu aus Trümmern gerettet

Auch Dudziaks Teamkollege Christian Atsu ist am Leben. Atsu galt als vermisst, konnte aber am Montagabend aus den Trümmern gerettet worden. Dies berichteten türkische Medien am Dienstag unter Berufung auf den Sprecher seines Klubs Hatayspor. Demnach sei der 31 Jahre alte Ghanaer verletzt gefunden worden. Atsu hatte noch am vergangenen Sonntag kurz vor Schluss das Siegtor zum 1:0 im Liga-Duell gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten Rivalen Kasimpasa erzielt.

Jüngsten Angaben vom Dienstag zufolge liegt die Zahl der Toten infolge des schweren Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet mittlerweile bei 5.000. Mehr als 23.500 Menschen wurden demnach verletzt. Es werden aber noch viele Menschen unter den Trümmern vermutet.