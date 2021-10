Nach Entlassungen: Würzburger Kickers wollen sich neu aufstellen

Paukenschlag bei den Würzburger Kickers am Montag. Binnen weniger Stunden hatte der Verein die Entlassung von Trainer Torsten Ziegner und Sportvorstand Sebastian Schuppan verkündet. Am Tag nach der Entlassung der sportlichen Leitung haben sich die Würzburger Kickers der Presse gestellt. Vorstandsvorsitzender Christian Jäger betonte, dass dem Verein nach nur einem Sieg aus elf Spielen keine Alternative geblieben sei, als Trainer Torsten Ziegner zu entlassen. "Wir haben keine sportliche Entwicklung gesehen", so Jäger.

Entscheidung des Aufsichtsrates

Die Entlassung von Sportvorstand Sebastian Schuppan sei eine Entscheidung des Aufsichtsrates gewesen, wie es die Satzung des Vereins vorschreibe. "Ich bin gehört worden und habe meine Meinung auch klar geäußert", sagte Christian Jäger dazu. Ob Jäger für oder gegen die Entlassung von Schuppan gewesen ist, lies er offen. Am Dienstagvormittag leiteten bereits die beiden Interimstrainer Dieter Wirsching und Sebastian Neumann das Training des Drittligisten. Wirsching betonte, es sei jetzt wichtig, eine Mannschaft zu formen, die für den Verein durch dick und dünn gehen.

Selbstvertrauen der Mannschaft stärken

"Dass die Spieler kein Selbstbewusstsein haben ist legitim", so Wirsching. Er glaube aber, wie auch der Vorstandsvorsitzende Christian Jäger, dass die Mannschaft die Qualität habe, um in der Dritten Liga mitzuspielen. "Wir haben analysiert, woran es lag, dass die Mannschaft in den letzten Monaten nicht erfolgreich war", sagt der neue Trainer. Wirsching gab aber auch zu, aktuell noch nicht einmal alle Vornamen der Spieler zu kennen. Da sei die Hilfe des Staffs um die Mannschaft aktuell Gold wert.