Jürgen Klinsmann rät Thomas Müller zu Wechsel in die MLS

Bisher ist nur eines klar: Thomas Müller wird seinen FC Bayern im Sommer nach 17 Jahren verlassen. Macht er weiter und wenn ja wo, oder beendet er seine Karriere? Diese Frage ist nach wie vor unbeantwortet.

Jürgen Klinsmann verhalf Müller 2008 als Trainer zum Bundesliga-Debüt beim FC Bayern. Im "Heute im Stadion"-Interview spricht Klinsmann über Müllers Aus beim Rekordmeister und rät ihm zu einem Wechsel in die USA.

Klinsmann über Müller-Aus beim FC Bayern: "Unglücklicher Zeitpunkt"

Es war ein riesen Knall im Kosmos des FC Bayern: Die Münchner bieten Thomas Müller keinen neuen Vertrag mehr an. Jürgen Klinsmann bedauert, wie die Verkündung dieser Personalie abgelaufen ist: "Ich hätte mir vorstellen können, dass man das Ganze abwartet, bis die Saison vorbei ist und dann in Ruhe einen Kaffee trinkt und es dann diskutiert. Dass es gerade jetzt unmittelbar vor dem großen Spiel mit Inter Mailand rauskommt, das war ein unglücklicher Zeitpunkt", bemängelt Klinsmann, der selber von 1995 bis 1997 für den FC Bayern auflief.

Trotzdem glaubt Klinsmann nicht an eine negative Auswirkung der Personalie, wie er in "Heute im Stadion" erklärt. Die handelnden Personen bei den Münchnern seien "Profis genug, um zu wissen, was sie tun. Und Thomas ist ein super Profi, der weiß, wie er mit dem Ganzen umgehen muss".

Und Müller gab die Antwort lieber auf dem Platz. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand saß er bis zur 74. Minute auf der Bank. Kaum war er auf dem Platz, sorgte er für Gefahr - und in der 85. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1. "Das ist so typisch Thomas Müller, das freut einen natürlich. Der Junge bekommt den allerhöchsten Respekt und die Anerkennung von allen. Die hat er sich auch verdient, also nicht nur von den Bayern-Fans, sondern ganz Deutschland mag ihn", schwärmt Klinsmann auf Bayern 1 und wünscht sich, dass Müller "später in irgendeiner Funktion wieder zum FC Bayern zurückkommt".

Klinsmann über Müller in der MLS: "Thomas passt überall hin"

Zunächst solle er aber ruhig noch ein paar Jahre weiterspielen - vielleicht auch in Klinsmanns Wahlheimat: "Er ist einer, der den Unterschied ausmachen kann, das hat er gegen Inter Mailand gezeigt. Und deswegen haben wir ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht nach Amerika kommt zum Kicken", sagt Klinsmann und hat auch keine Zweifel, dass der Ur-Bayer Müller in die MLS passen könnte: "Der Thomas passt überall hin, auch wenn er ein bayerisches Urgestein ist. Weil er offen ist, weil er sich immer interessiert", ist sich Klinsmann sicher.

"Das wäre halt ein Abenteuer für ihn. Und ich denke, für Abenteuer ist er immer offen. Wie lange das dann dauert, das ist allein seine Entscheidung. [...] Wir aus amerikanischer Sicht würden uns wünschen, dass er sich die MLS mal anschaut." Sollte Müller seine Karriere in Los Angeles, wohin es ihn gerüchteweise ziehen soll, fortsetzen, hätte das, denkt Klinsmann, noch einen weiteren Vorteil: "Er hätte natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe in Kalifornien, als wenn er am Marienplatz in München spazieren geht."