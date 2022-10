Nach Dynamo-Randale in Bayreuth: Polizei wertet Bildmaterial aus

Die Ermittlungen nach den Ausschreitungen bei der Partie zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden in der dritten Fußallbundesliga am 1. Oktober dauern an. Das umfangreiche Foto- und Bildmaterial zu sichten sei ein immenser Aufwand, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Anfrage der dpa. Die Polizei Bayreuth arbeite demnach eng mit der Dresdner Polizei sowie der Bundespolizei zusammen.

Mindestens 14 Verletzte bei Randale in Bayreuth

Mindestens 14 Menschen waren bei den Ausschreitungen im Zuge der Partie Anfang Oktober verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es zu Auseinandersetzungen im Block der Gästefans im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion. Als ein Ordner um Hilfe rief, seien dann Beamte eingeschritten. Nach eigener Darstellung seien sie dabei von Dresdner Anhängern mit Schlägen und Tritten angegriffen worden. Beim Eingreifen seien 14 Polizisten verletzt worden.

20.000 Euro Sachschaden bei Ausschreitungen

Nach Angaben der Ermittler sei im Verlauf der Randale ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Fans hätten unter anderem mit dem Inventar eines Imbissstandes geworfen. Schon vor dem Spiel hatten nach Polizeiangaben Anhänger des Gästeteams einen Journalisten attackiert und ihm zwei Kameras entrissen, ehe Polizisten dem Mann zu Hilfe eilten. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt in mehreren Fällen des schweren Landfriedensbruchs.

Mit Material von dpa.