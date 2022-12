Nach Derbysieg: Medi Bayreuth wird von Göttingen abgefertigt

In der Basketball-Bundesliga (BBL) hat Medi Bayreuth am Donnerstagabend deutlich mit 73:95 gegen die BG Göttingen verloren. Dadurch sind die Oberfranken vorerst auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Gegen Göttingen waren die Bayreuther teilweise praktisch chancenlos. Die Niedersachsen dominierten das Spiel und gewannen an Ende verdient in der Oberfrankenhalle.

Bayreuth verliert gegen Göttingen zweimal binnen weniger Tage

Bereits vor einer Woche hatten die Wagnerstädter im vorgezogenen Gastspiel bei der BG Göttingen mit 89:100 den Kürzeren gezogen. Nun unterlagen die Wagnerstädter auch auf eigenem Parkett gegen die Niedersachsen.

Zwar konnte Bayreuth am zweiten Weihnachtsfeiertag noch das Derby gegen Erzrivale Brose Bamberg mit 92:86 gewinnen und den letzten Tabellenplatz verlassen – es war der erste Bayreuther Sieg in der BBL seit zwei Monaten – doch den erhofften Aufschwung durch den lang ersehnten Sieg konnte das Team offenbar nicht mitnehmen.

BBL-Tabellenkeller: Bayreuth muss "Weg heraus" finden

So beendet die Mannschaft das Jahr 2022 mit dem derzeit vorletzten Tabellenplatz (17) und einer erneuten Niederlage, die Medi-Trainer Lars Masell selbst verantwortet: "Ich habe es nicht geschafft, die Spieler richtig auf die Partie vorzubereiten. Alles, was wir uns vorgenommen hatten, hat nicht funktioniert. Dennoch finde ich, hätten wir uns anders präsentieren müssen. Wir wussten, dass es ein physisches Spiel werden würde, aber nichts hat funktioniert. Es tut mir leid für die Fans! Wir müssen jetzt unbedingt einen Weg herausfinden."

Als nächstes empfängt Bayreuth am 8. Januar die Würzburg Baskets.