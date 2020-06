Nach Derby-Pleite: 1. FC Nürnberg droht Horrorszenario

Den 1. FC Nürnberg hat die Angst vor dem Totalabsturz erfasst. Angesichts einer bedrohlichen Sieglosserie seit der Corona-Zwangspause nimmt das Horrorszenario 3. Liga für den letztjährigen Bundesligisten zunehmend Gestalt an. Auf einen neuen Impuls auf der Trainerbank für den Abstiegskampf will der neunmalige deutsche Meister auch nach der verpassten Wende im 266. Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth verzichten.

Sportvorstand hält zu Keller

"Ja, das bleibt so", beteuerte Sportvorstand Robert Palikuca unmittelbar nach dem 0:1 (0:0) im traditionsreichsten Nachbarschaftsduell des deutschen Fußballs, als er auf die Zukunft von Coach Jens Keller für die Endphase dieser so missglückten Saison angesprochen wurde.

Der 49 Jahre alte Keller, im April vergangenen Jahres mit seiner Rettungsmission beim FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga gescheitert, glaubt trotzig an die Rettung. "Es gibt Situationen, in denen man auf dem Boden liegt. Ich bin aber in meinem Leben immer aufgestanden, und so werden wir jetzt auch aufstehen", versicherte er nach dem insgesamt siebten sieglosen Spiel seiner Mannschaft nacheinander.

Vor Journalisten weiß Keller eigentlich gar nicht mehr so richtig, was er angesichts des Dauertiefs noch erläutern soll. "Ich kann Woche für Woche das Gleiche erzählen", meinte er. Ratlosigkeit schien bei dieser Aussage durch. Einen wichtigen Hinweis wollte er aber doch geben: "Wichtig ist, der Mannschaft zu zeigen, dass wir alles in der Hand haben. Es ist ja nicht so, dass wir abgestiegen sind."

Palikuca: "Wir werden das stoppen"

Damit hat Keller drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison recht. Abgestiegen sind die Franken tatsächlich noch nicht. Eine erschreckende Punkteausbeute und nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16 legen aber den Schluss nahe, dass beim Club der "Worst Case" eintreten könnte.

"Wir werden das stoppen", versicherte Palikuca: "Wir werden jetzt nach Wiesbaden fahren und mit allem, was wir haben, da auftreten und mit aller Macht versuchen zu gewinnen." Der SV Wehen Wiesbaden liegt exakt auf dem Relegationsplatz 16 und hat sich mit einem 2:1 bei Holstein Kiel für das Kellerduell am Dienstag (18.30 Uhr) gegen die Nürnberger Selbstvertrauen geholt.

"Es wird eine Mentalitätsgeschichte, glaubt Palikuca, der im Derby fehlende Besessenheit und Aggressivität bemängelte. Rechtsverteidiger Enrico Valentini führte für die To-Do-Liste noch eine verbesserte Chancenauswertung und eine Stabilisierung der Defensive an.

Behrens: "Wir müssen Charakter zeigen"

Es war am Ende bezeichnend, dass der Club auf den Tag genau 100 Jahre nach dem Gewinn seiner ersten Meisterschaft - und das gegen Fürth - das sehenswert herauskombinierte Tor des Tages durch den gebürtigen Nürnberger David Raum in der 56. Spielminute einfach nicht verteidigen konnte.

Und nun? Was wollen die Nürnberger machen, um nach 24 Jahren den nächsten Sturz in die Drittklassigkeit zu verhindern? "Wir müssen am Dienstag zeigen, dass wir Charakter haben, müssen uns reinkämpfen und dann da die Punkte holen", forderte Kapitän Hanno Behrens. Er räumte ein: "Natürlich ist da viel Druck, den spürt jeder. Da müssen wir aber durch und zusammenhalten, darauf wird es ankommen."