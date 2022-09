Nach der vierten Niederlage: Der FCA und die Mentalitätsfrage

Augsburg wartet weiter auf Befreiungsschlag

Hertha, vor dem Spiel mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz, gelang gegen Augsburg der ersehnte Befreiungsschlag. Der FCA muss auch nach drei Heimspielen weiter auf den ersten Erfolg vor heimischer Kulisse warten. Dabei zeigten die Augsburger in den Ansätzen eine Steigerung gegenüber der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim.

Cheftrainer Enrico Maaßen reagierte vor der Partie auf den schlechten Saisonstart und wechselte auf insgesamt vier Positionen. Für Iago, Raphael Framberger, Fredrik Jensen und den zum FC Groningen gewechselten Ricardo Pepi rückten Robert Gumny, Daniel Caliguiri, Carlos Gruezo und Neuzugang Mersim Berisha in die Startelf. Vor allem der Debütant bereicherte Augsburgs Spiel, der mit seinen Offensivaktionen für Torgefahr sorgte. Ein Treffer gelang ihm aber nicht.

Reuter: "Man muss das Ding drehen"

Stattdessen war das Glück auf der Seite der Berliner, die nach Wiederanpfiff besser aus der Halbzeit kamen und nicht lange auf ihren Treffer warten mussten. Augsburg zog sich in der Folge zurück. Etwas, dass Reuter missfiel: "Man kann ein Spiel verlieren, aber man muss sehen, dass man alles daran setzt, das Ding wieder zu drehen", sagte der 55-Jährige. "Wir stecken da unten drin. Da kommst du nur raus, wenn du geschlossen dagegen ankämpfst."

Der Kampf fehlte. Ähnlich wie schon in der vergangenen Saison. Erst am vorletzten Spieltag retteten sich die Augsburger noch vor dem Abstieg und schlossen die Saison mit Rang 14 ab. Unter Maaßen sollte ein Neustart gelingen. Im Idealfall eine Saison, in der der FCA sicher im Mittelfeld verweilt. Doch wie auch in den vergangenen Jahren treibt sich wieder die Abstiegsangst in Augsburg um. Mit dem verpatzten Saisonstart sind die Fuggerstädter nun schon nach fünf Spieltagen unten festgefahren.

Nächste Partie gegen Aufsteiger Bremen

Es ist ein ähnliches Bild wie im letzten Jahr. Am nächsten Spieltag treffen die Augsburger auf Aufsteiger Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr/Radio-Livereportage BR24 Sport). Der Liganeuling muss sich die Mentalitätsfrage nicht stellen. Die Norddeutschen überzeugen bislang, konnten Spiele gegen Topmannschaften wie Borussia Dortmund in den Schlussminuten noch drehen. Für den FCA und Enrico Maaßen wird es ein schweres Spiel, aber auch die Chance, einen Strich unter den schwachen Start zu setzen und neu anzugreifen.