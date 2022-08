Nach der EM: Was bringt der Erfolg dem deutschen Frauenfußball?

Es war der wohl schwerste Gang für das deutsche Team bei dieser Europameisterschaft: Angeführt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schlichen die DFB-Frauen zur Siegerehrung und holten sich ihre Silbermedaille ab. Was das Team erreicht hatte, war in diesem Moment kaum einer Spielerin bewusst. Zu groß war die Enttäuschung über das verlorene Finale, zu emotional das Spiel im ausverkauften Wembley-Stadion.

Und doch kann von dieser EM so viel mehr bleiben, als es die Mannschaft um Bayern-Kapitänin Lina Magull in diesem Moment wahrnahm. Der deutsche Frauenfußball kann von diesem Turnier profitieren - wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden.

Dietrich: "Start in ein neues Zeitalter"

Dafür will auch DFB-Funktionär Siggi Dietrich sorgen: "Wir müssen den in England erlebten Hype und die neue Popularität des Frauenfußballs für den Start in ein neues Zeitalter nutzen", sagte der Vorsitzende des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen dem "Kicker". Ein neues Zeitalter, das aber nicht nur von dem Abschneiden des DFB-Frauen-Teams abhängig sein darf.

"Da sind wir alle vielfältig gefragt - der DFB, die Clubs mit der DFL im Hintergrund, genauso aber auch die Medien." Siggi Dietrich, DFB-Funktionär

Sechs Bayern-Spielerinnen im EM-Kader

Der FC Bayern als einziger bayerischer Klub mit einer Bundesligamannschaft ist auf einem guten Weg. Über die Jahre hat sich der Frauenfußball im Verein etabliert, dreimal wurde der Verein seit 2015 Deutscher Meister, viermal Vizemeister.

Mit Giulia Gwinn, Lea Schüller, Lina Magull, Klara Bühl, Linda Dallmann und Sydney Lohmann standen sechs Bayern-Spielerinnen im EM-Aufgebot. Nur der VfL Wolfsburg war mit zehn Spielerinnen im Kader noch öfter vertreten. Mit Sara Däbritz und Marina Hegering gehörten außerdem zwei ehemalige Bayern-Spielerinnen zur Stammformation der DFB-Frauen.

Die Münchnerinnen warben nicht nur für den Frauenfußball, sondern auch für den FC Bayern: Lina Magull überzeugte als Spielmacherin, Giulia Gwinn sorgte mit Tempo und Offensivdrang für viele Akzente nach vorne, Lea Schüller als Deutschlands Fußballerin des Jahres und Klara Bühl mit ihrer Power, Dynamik und Torgefahr gehörten zu den wichtigsten Stützen in der EM-Elf.

Bayern-Frauen erstmals in Allianz Arena

Doch trotz des technisch hohen Spiels kommen bislang im Schnitt nur 827 Zuschauer an den Bayern Campus, der Heimspielstätte des FC Bayern. Damit belegen die Münchnerinnen nur Platz sechs in der Zuschauer-Tabelle. Spitzenreiter im Zuschauerschnitt ist Eintracht Frankfurt. Die Spiele besuchen fast doppelt so viele Fans wie in München.

In der vergangenen Saison kam es immerhin zu einem "Meilenstein", wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn sagte: Im März spielten die Frauen erstmals in der Allianz Arena. Das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain wollten 13.000 Zuschauer in die Arena sehen. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Frauen im Stadion der Männermannschaft auflaufen.

Frauenfußball wird sichtbarer

Denn der Frauenfußball wird durch starke Leistungen wie bei dieser EM sichtbarer. Das Verhältnis im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist aber dennoch gering. Im März spielten die Frauenmannschaften des FC Barcelona und von Real Madrid vor einer Weltrekordkulisse im Camp Nou: 91.533 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion. Beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg kamen erneut mehr als 91.000 Zuschauer ins Stadion.

Zahlen, die in Deutschland auf den ersten Blick utopisch erscheinen. Doch mit Blick auf die Einschaltquoten bei der EM vielleicht kein realitätsfernes Ziel mehr sind.

Rekord-Einschaltquote in Deutschland

Die Frauen haben endgültig ein Niveau erreicht, das man vermarkten kann. Fast 18 Millionen sahen das Endspiel am Sonntag live in der ARD. Noch nie zuvor hatten so viele Menschen im Land ein Frauenfußballspiel im Fernsehen verfolgt. Der bisherige Bestwert war bei der Heim-WM 2011 aufgestellt worden: Bei der Viertelfinal-Partie Deutschland gegen Japan (0:1) hatten 16,95 Millionen zugeschaut, der Marktanteil lag bei 59,3 Prozent.

Auch damals war der Hype da. In den Alltag konnte er aber nicht übernommen werden. Das soll jetzt anders werden. "Wir müssen die Köpfe zusammenstecken und diesen Hype umsetzen", forderte Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften. DFB und auch Politik haben ihr Wort gegeben.

Unterstützung aus der Politik

Bundeskanzler Olaf Scholz verfolgte das Spiel live vor Ort und kam nach Abpfiff in die Kabine der deutschen Nationalspielerinnen. "Olaf Scholz hat mir versprochen, dass wir uns treffen werden, für die Zukunft, um die Themen anzugehen und der feste Wille da ist, jetzt auch Nachhaltigkeit aus diesem Turnier mitzunehmen", sagte Voss-Tecklenburg.

Scholz hatte dem Rekordeuropameister nach der Final-Niederlage gegen die Lionesses schon via Twitter zu einer "Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel" gratuliert. "Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team", schrieb der SPD-Politiker weiter.