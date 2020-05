Nach Corona-Pause: Formel 1 darf in Österreich starten

Im Gesundheitskonzept ist unter anderem vorgesehen, dass sich Piloten und Formel-1-Personal vor der Einreise nach Österreich auf das Coronavirus testen lassen. Die Zahl der Mitarbeiter rund um die Strecke soll auf ein Minimum reduziert werden. Laut Veranstalter sollen maximal 2.000 Personen aus dem Formel-1-Tross bei den Rennen in Spielberg sein. Daneben ist beispielsweise auch die Unterbringung der Teams in getrennten Hotels vorgesehen.

"Die beiden Formel-1-Rennen am 5. und am 12. Juli 2020 im steirischen Spielberg finden ohne Zuschauerinnen/Zuschauer statt; die Veranstalter haben ein umfassendes, professionelles Sicherheitskonzept zur Unterbindung von Infektionen und Ausbreitungen vorgelegt", teilte das österreichische Gesundheitsministerium mit.

"Für das Gesundheitsministerium erfüllt das Konzept, nach detaillierter Überprüfung durch die FachexpertInnen des Hauses, die Anforderungen zur Unterbindung der Ausbreitung des Corona-Virus – entscheidend ist die enge Abstimmung zwischen Veranstalter und regionalen und lokalen Gesundheitsbehörden." Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Pressemitteilung

Die Rennen in Spielberg wären der Auftakt der Saison 2020. Ursprünglich war der Saisonstart am 15. Märt in Melbourne vorgesehen. Wegen der Corona-Pandemie befindet sich die Rennserie seit Wochen in Zwangspause.